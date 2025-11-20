Koniec wyczekiwania. Znamy rywali Polaków. Wielkie szanse na finał w Warszawie

Reprezentacja Polski nie zdołała zapewnić sobie miejsca w pierwszym koszyku losowania ścieżki barażowej do mistrzostw świata 2026. Biało-Czerwoni ostatecznie trafili do koszyka drugiego, co oznaczało, że nie unikną jednej z czterech teoretycznie najmocniejszych drużyn, które na mundial nie awansowały.

Ostatecznie los chciał, że Polacy z pierwszego koszyka wylosowali Ukrainę, która w swoim meczu półfinałowym zmierzy się ze Szwedami na stadionie Miejskim Legii Warszawa im. Marszałka J. Piłsudskiego. Z kolei piłkarze Jana Urbana w walce o finał, będą musieli pokonać Albanię na PGE Narodowym w Warszawie.

Finał barażów w Warszawie? To możliwe

Z polskiej perspektywy ważne było to, aby finał również rozgrywać na PGE Narodowym w Warszawie. Tak się jednak nie stało. Los chciał, że finał odbędzie się na terenie zwycięzcy pary półfinałowej Ukraina - Szwecja. Trudno wskazać w tym momencie faworyta spotkania, które prawdopodobnie odbędzie się w Warszawie.

Jeśli jednak Ukraińcy wyjdą z tego pojedynku zwycięsko, to mimo faktu, że Polska formalnie będzie gościem, to finał prawdopodobnie odbędzie się bardzo niedaleko od PGE Narodowego, bo na stadionie, na którym występuje Legia Warszawa, a ostatnio Ukraina wygrała tam z Islandią. W linii prostej oba te obiekty dzieli mniej niż pięć kilometrów.

Najpierw trzeba się jednak skupić na półfinałach. Te zaplanowane są na 26 marca 2026 roku. Potencjalny finał Biało-Czerwoni rozegrają pięć dni później - 31 marca. Warto przypomnieć, że to właśnie Szwedów pokonaliśmy w barażach do mundialu 2022. Wówczas mecz odbywał się w Chorzowie.

