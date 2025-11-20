Kiedy mecz Polska - Albania? Kiedy baraże do mistrzostw świata 2026?

Reprezentacja Polski wygrała z Maltą 3:2. Był to ostatni mecz Polaków w tej części eliminacji mistrzostw świata 2026. Bezpośredni awans na mundial z grupy G wywalczyła jedynie Holandia, która w całych eliminacjach nie doznała ani jednej porażki. Dziś Polska poznała rywala w półfinale baraży oraz potencjalnych przeciwników w ewentualnym finale.

Rywale Polaków w barażach? "W Warszawie jesteśmy w stanie pokonać każdego". WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Kiedy baraże do mistrzostw świata 2026? Kiedy mecz Polska - Albania?

W barażach do mistrzostw świata 2026 weźmie udział 16 drużyn, z których tylko cztery wywalczą "bilety" na mundial. W pierwszej fazie zagrają ze sobą drużyny z koszyków 1-4 oraz 2-3.

Losowanie odbyło się dzisiaj w siedzibie FIFA w Zurychu. Reprezentacja Polski była losowana z 2. koszyka, w którym znalazła się obok Walii, Czech i Słowacji. Wiadomo było, że Polska w półfinale baraży zmierzy się z jednym z zespołów z 3. koszyka, czyli Irlandią, Albanią, Bośnią i Hercegowiną lub Kosowem.

Ostatecznie los sprawił, że piłkarze Jana Urbana w półfinale baraży zagrają przeciwko Albanii. Ten mecz zostanie rozegrany w czwartek 26 marca, a jego gospodarzem będzie Polska. Z kolei w ewentualnym finale "Biało-Czerwoni" mogą trafić na zwycięzcę pary Ukraina - Szwecja. W wyniku losowania wyłoniono gospodarza finału, którym będzie zwycięzca półfinału Ukraina - Szwecja. Finały baraży odbędą się we wtorek 31 marca.

Przyszłoroczne mistrzostwa świata, po raz pierwszy z udziałem 48 reprezentacji, odbędą się w dniach od 11 czerwca do 19 lipca. Ich gospodarzami będą Kanada, Meksyk oraz Stany Zjednoczone.

Reprezentacja Polski powalczy o awans na MŚ 2026 poprzez baraże Mateusz Slodkowski - UEFA Getty Images

Polacy do tej pory dobrze radzili sobie w barażach Marcin Karczewski / PressFocus/NEWSPIX.PL Newspix.pl