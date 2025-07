Młodzieżowa Reprezentacja Polski na XVIII EYOF Skopje 2025 zaprzysiężona

W składzie reprezentacji Polski znalazło się 122 sportowców (61 dziewcząt i 61 chłopców) oraz 55 osób towarzyszących. Polacy w Macedonii Północnej wystartują w: badmintonie, gimnastyce sportowej, judo, slalomie kajakowym, kolarstwie górskim, kolarstwie szosowym, koszykówce 3×3, lekkoatletyce, siatkówce, pływaniu, strzelectwie sportowym, taekwondo olimpijskim i tenisie stołowym. Ekipa odleci do Macedonii Północnej w sobotę.

Polacy w Macedonii Północnej wystartują w: badmintonie, gimnastyce sportowej, judo, slalomie kajakowym, kolarstwie górskim, kolarstwie szosowym, koszykówce 3×3, lekkoatletyce, siatkówce, pływaniu, strzelectwie sportowym, taekwondo olimpijskim i tenisie stołowym.

Popołudniowe wręczenie nominacji sportowcom i sztabom szkoleniowym, transmitowane na żywo na kanale Polsat Sport Fight, było zwieńczeniem całego dnia najróżniejszych aktywności, które czekały - szczególnie na młodych sportowców - w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Każda grupa najpierw odbierała stroje marki adidas, potem dla sportowców przewidziana była sesja zdjęciowa oraz social mediowa. Po południu natomiast odbyły się ważne szkolenia przygotowane przez POLADA i PKOl.

Poniedziałkowe wydarzenie swoją obecnością uświetnili m.in.: Jego Ekscelencja Jasmin Kjahil - Ambasador Nadzwyczajny i Pełnomocny Republiki Macedonii Północnej w Polsce wraz z małżonką; Enrico Bottero - Prezes Ferrero w Polsce, firmy, która jest wieloletnim partnerem Młodzieżowych Reprezentacji Polski; Magdalena Szozda - Brands Partnership & Kinder Joy Of Moving z firmy Ferrero; Jarosław Kwasek - Członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Partnera Młodzieżowej Reprezentacji Polski na 18. EYOF Skopje 2025; Piotr Pilch - Wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Partnera Młodzieżowej Reprezentacji Polski na 18. EYOF Skopje 2025; Anna Wojdyga - Dyrektor Handlowy firmy PROFBUD - Sponsora PKOl i Olimpijskiej Reprezentacji Polski; Maja Janicka - z firmy adidas, Sponsora PKOl i Olimpijskiej Reprezentacji Polski; Roman Sabaj - Prezes Zarządu Prestige Auto, właściciel Grupy Sabaj dealera Toyota i Lexusa z Warszawy i Łodzi; Krzysztof Gałaszkiewicz - Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego; Rafał Kamieniecki - p.o. Dyrektora Departamentu Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego; Sylwia Piętal - kierownik Oddziału Turystyki w Departamencie Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego; Mieczysław Nowicki - Wiceprezes PKOl i Prezes Towarzystwa Olimpijczyków Polskich, dwukrotny medalista olimpijski w kolarstwie szosowym; Henryk Olszewski - Wiceprezes PKOl; Andrzej Supron - Wiceprezes PKOl, wicemistrz olimpijski w zapasach; przedstawiciele Polskich Linii Lotniczych LOT - Magdalena Włodek oraz Artur Janus, a także Marek Pałus - Sekretarz Generalny PKOl i Prezes PKOl Radosław Piesiewicz - gospodarz Centrum Olimpijskiego, który jako pierwszy zwrócił się do sportowców i ich opiekunów.

- Jedziecie do Macedonii Północnej reprezentować barwy biało-czerwone i walczyć o medale. Mamy ich zdobytych na letnich EYOF-ach 187 i nie ukrywam, że te 15 medali, które dwa lata temu zostały wywalczone w Mariborze, dają ogromną nadzieję na to, że teraz przekroczymy 200. Wszyscy jak tu jesteśmy, jesteśmy jedną rodziną, będziemy wam bardzo mocno kibicować, bardzo mocno wspierać i trzymać za was kciuki. Liczymy, bez żadnej presji, że przywieziecie minimum 17 medali z Macedonii Północnej. To jest jedna z największych imprez, która jest przedsionkiem Igrzysk Olimpijskich. Spełniajcie swoje marzenia, róbcie wszystko, by być najlepszym z najlepszych - powiedział Radosław Piesiewicz - Prezes Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

Gościem uroczystości był także Ambasador Republiki Macedonii Północnej w Polsce Jasmin Kjahil. - Szanowni Państwo, mój kraj jest bardzo słoneczny i to nie przypadek, że mamy słońce na fladze. Skopje jest moim rodzinnym, pięknym miastem, z którego jesteśmy bardzo dumni. Wierzę, że i wam się spodoba. Życzę Wam szczęśliwej podróży i wielu sukcesów we wszystkich dyscyplinach sportowych, w których będziecie rywalizować. Nie zapominajcie, że jesteście reprezentantami narodu sportowego o niezwykłej tradycji olimpijskiej - powiedział Ambasador Macedonii Północnej Jasmin Kjahil.

- To wielka przyjemność dla grupy Ferrero, że Kinder Joy of Moving jest tutaj, za co dziękuję Polskiemu Komitetowi Olimpijskiemu i Panu prezesowi. To dla nas wielka przyjemność. Miło widzieć młode polskie talenty, które będą rywalizować w Skopje. Wiem, że zrobicie wszystko żeby wygrywać. Przed wami świetny czas, kiedy to spotkacie młodych sportowców z całej Europy. Prawdopodobnie te dni zostaną w waszej pamięci jako jedne z najlepszych. Życzę wam wspaniałej zabawy i wielu sukcesów - powiedział Enrico Bottero - Prezes Ferrero w Polsce.

- Tak jak siedzicie, to tworzycie rzędy wspaniałych biało-czerwonych flag z orzełkiem na piersi. Jesteśmy z Was dumni, że możecie jechać reprezentować nasz kraj, w tym też województwo lubelskie. Wspieramy was, gratulujemy, że możecie tam pojechać i życzymy samych dobrych osiągnięć i samych sukcesów. Województwo lubelskie jest z wami i życzę wam, żebyście w tym trudzie, tej walki, tych przygotowań, zawsze mieli tę chwilę zastanowienia, żeby dać z siebie wszystko. Życzę samych sukcesów, gratuluję nominacji i czekamy na wyniki, ale tak jak Pan Prezes powiedział, bez zbędnego ciśnienia - powiedział Jarosław Kwasek - Członek Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Po części oficjalnej wręczono nominacje do Młodzieżowej Reprezentacji Polski na XVIII EYOF Skopje 2025 wszystkim zebranym sportowcom i ich sztabom szkoleniowym. Ci,

których z różnych przyczyn zabrakło tego dnia w Warszawie (jak choćby szefowej misji EYOF Eweliny Wawrynkiewicz-Bindy), nominacje odbiorą już na miejscu.

Ponieważ uroczystość odbywała się zgodnie z tradycyjnym ceremoniałem, po wręczeniu nominacji nastąpiły zaślubiny sportowców i osób współpracujących. W imieniu sportowców rotę ślubowania odczytał pływak Tymoteusz Wiszniewski, a w imieniu trenerów, trenerek i osób współpracujących Beata Bartków-Kwiatkowska - trenerka strzelectwa sportowego, olimpijka z Londynu 2012.

XVIII Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy Skopje 2025 odbędzie się w dniach 20-26 lipca w stolicy Macedonii Północnej. Zawody sportowe będą rozgrywane na 16 obiektach w 3 miastach i 2 krajach.

Głównym miejscem rozgrywek w ramach EYOF będzie tytularne Skopje, gdzie młodzi sportowcy z całej Europy rywalizować będą na 11 obiektach. W oddalonym od stolicy o około 40 kilometrów Kumanovie EYOF gościł będzie na 4 obiektach. Rywalizacja w ramach tegorocznego letniego festiwalu wykroczy także poza granice Macedonii Płn. - gimnastyka rozgrywana będzie w chorwackim Osijeku.

W XVIII Letnim Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy Skopje 2025 udział weźmie 4000 uczestników, w tym 2500 sportowców, którzy rywalizować będą w sumie w 13 sportach i 15 dyscyplinach.

Skopje będzie 16. miastem, które będzie gościło letnią edycję EYOF, a Macedonia Północna dołączy dzięki temu do ekskluzywnej listy 25 krajów europejskich, które były gospodarzami tego prestiżowego wydarzenia dla młodych sportowców.

Do tej pory polscy młodzi sportowcy zdobyli podczas letnich Olimpijskich Festiwali Młodzieży Europy 187 medali (54 złote, 53 srebrne i 80 brązowych). Najlepszym dotychczas letnim EYOF-em dla biało-czerwonych była edycja w słowackiej Bańskiej Bystrzycy (2022), kiedy to Polacy stawali na podium aż 20 razy!

Partnerami Młodzieżowej Reprezentacji Polski na XVIII Letni Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy Skopje 2025 są: Ferrero Polska właściciela marki KINDER Joy of Moving, Województwo Lubelskie - Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego i Województwo Podkarpackie, przy jednoczesnym wsparciu wszystkich Sponsorów i Partnerów Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

XVIII Letni Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy Skopje 2025 rozpocznie się 20 i potrwa do 26 lipca.