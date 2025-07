Drużyna ze stolicy Polski w poprzednim sezonie dotarła do ćwierćfinału Ligi Konferencji UEFA, gdzie uległa dopiero późniejszemu triumfatorowi tych rozgrywek, Chelsea Londyn. Legia to jeden z wiodących polskich klubów i to zarówno pod względem sukcesów w kraju, jak i na arenie europejskiej. Same tylko najświeższe osiągnięcia Legionistów w zagranicznych rozgrywkach, to awans do fazy grupowej Ligi Mistrzów UEFA w sezonie 2016/2017 czy regularne występy w Lidze Europy i Lidze Konferencji w kolejnych latach. W zestawieniu z osiągnięciami Legii, dorobek Banika Ostrava wydaje się mniej imponujący, a przede wszystkim przypada na końcówkę dwudziestego wieku i pierwsze lata obecnego stulecia. To pozwala polskim kibicom z optymizmem czekać na konfrontację polsko-czeską. W przypadku ewentualnego niepowodzenia Legii w walce o Ligę Europy UEFA, zespół ten będzie próbował swoich sił w eliminacjach Ligi Konferencji UEFA.