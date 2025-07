Jan Urban selekcjonerem. Odpowiedni człowiek na złe czasy

Przekonanie, że Jan Urban jest zbyt miękkim trenerem - a przecież pojawiło się to zdanie w dyskusji - Cezary Kulesza miał zaczerpnąć od Grzegorza Schetyny, który będąc przed laty blisko Śląska Wrocław, sam wyciągnął taki wniosek (Urban wówczas prowadził ten klub). Następnie powtarzał je w towarzystwie różnych osób, aż wyciekło do mediów. Jak bardzo bzdurne jest to twierdzenie, widzieliśmy niedawno w serialu stworzonym przez Canal Plus. Najwidoczniej Kulesza doszedł do podobnego wniosku.

Rozwiń

Ciągły brak czasu

Gdyby wskazać wspólny mianownik, o którym opowiadają wszyscy selekcjonerzy - bez względu na swoje doświadczenie, opinie krążące o nich, czy nazwisko prezesa PZPN, który podpisał z nimi kontrakt - byłby to brak czasu na budowę. W odróżnieniu od piłki klubowej, gdy trener pracuje z drużyną codziennie przez jakieś 300 dni w roku, selekcjoner drużynę dostaje w najlepszym przypadku raz na miesiąc, a najczęściej raz na kilka. Do tego w czasie krótkiego zgrupowania dochodzi cała logistyka transportowa, bo przecież w tydzień trzeba rozegrać dwa mecze. Mrzonką jest zatem twierdzenie, że selekcjoner jest w stanie zaszczepić w reprezentacji swój wymarzony styl gry od A do Z. Jest w stanie przemycić co najwyżej jego elementy, pewien kręgosłup zachowań.

Dlatego cechy, których należy wymagać od selekcjonerów w pierwszej kolejności, niekoniecznie sprowadzają się do tego samego, co jest skuteczne w piłce klubowej. Selekcjoner musi za to potrafić zadbać, by drużyna czuła komfort, który może wynikać z różnych składowych - wiary w siebie, rosnących kwestii mentalnych oraz ogólnej i trudnej do zdefiniowania chęci przyjeżdżania na zgrupowania. Swego czasu wspominał o tym Adam Nawałka, gdy przed meczem eliminacji Euro 2016 z Niemcami we Frankfurcie, jako największy sukces swojej dotychczasowej pracy z kadrą (a miał już za sobą zwycięstwo z tym rywalem w pierwszym spotkaniu w Warszawie) wskazał - jak to wówczas określił - przywrócenie etosu reprezentanta. Nawałka sprawił, że każdy piłkarz, którego powoływał nie tylko chciał być na kadrze, ale też był gotów za nią pocierpieć. Doprowadził do sytuacji przypominającej nieco model bałkański - każdy był gotów dać się pokroić, by być częścią drużyny zakładającej koszulkę z orłem na piersi.

Nawałka przed tamtym meczem z Niemcami czuł, że się udało. Piłkarze czuli to samo. Teraz właśnie to - obok skutecznego dowiezienia eliminacji mundialu do końca - będzie najważniejszym zadaniem dla Jana Urbana.

Jan Urban dobry na złe czasy

Reprezentacja Polski jest zbyt złożonym organizmem, w dodatku funkcjonującym w arcytrudnym środowisku pełnym drużyn po prostu lepszych od niej, że nie odważę się powiedzieć, iż Jan Urban przeniesie nas w lepsze czasy. Ale bez trudu powiem, że ma każdą cechę, która pozwala w to wierzyć. Na czele z dwoma - lekkością do łapania bardzo dobrego kontaktu z drużyną oraz do budowania jej ciągle od nowa (a reprezentacja jest nieustannym placem budowy). Ostatnio wyliczono, że w czasie swojej kadencji w Górniku Zabrze, klub sprzedał jego piłkarzy na kwotę sięgającą 50 mln zł. Abstrahując, że nie pozyskał za zbliżone pieniądze, sytuacja wymagała ciągłego stawiania tej konstrukcji od fundamentów. Urban był w stanie to robić bez uszczerbku dla wyniku - Górnik w ligowej tabeli utrzymywał stały poziom, wyższy niż na pierwszy rzut oka sugerowałaby sportowa jakość.

Dlatego zupełnie bezsensowne są uwagi, że Jan Urban od lat niczego wielkiego nie osiągnął. Trzeba znać skalę, a w zabrzańskiej rzeczywistości - wymagającej ciągłej budowy - pracę tego trenera trzeba traktować w kategoriach sukcesu. A że za takie nie dają medali? No nie dają.

Jan Urban to też gwarancja dobrych relacji z Robertem Lewandowskim. A także ogólnego posłuchu w szatni, bo do tej nie wejdzie człowiek z przypadku, a jednak taki, który ma za sobą wielką karierę piłkarską. Jednocześnie człowiek otwarty na nowości w piłce i nie sprowadzający swojej wiedzy do przestarzałych podręczników.

Czy ten wybór coś gwarantuje? Nie. Ale czy ma sens? Jak najbardziej.

Byłem pewny, że zostanie wybrany Jan Urban - komentarz dotyczący selekcji

Już kilka tygodni temu mówiłem o tym na swoim kanale na YouTubie - analizując strategię obieraną od lat przez Cezarego Kuleszę, można było wyciągnąć wniosek, że wszystko sprowadza się do zatrudnienia Jana Urbana.

Ostatnie tygodnie to nieustanne medialne przepychanki z nazwiskami. Większość z nich wychodziła bezpośrednio z kilkuosobowego obozu prezesa PZPN, jednak analizując przebieg zdarzeń przy poprzednich wyborach, czujne oko mogło dostrzec, co się święci. Odwińmy kwestię wyboru selekcjonera do dnia, w którym Michał Probierz ogłosił rezygnację. Media, eksperci, kibice - wszyscy założyli, że Maciej Skorża to trener dla kadry niedostępny i nikt w tym pierwszym rzucie nawet go nie wymieniał. Trenerem, który padał najczęściej i niemal za każdym razem w pozytywnym kontekście, był Jan Urban. Trudno, by Cezary Kulesza był na to głuchy, a nie wierzę, że w jego przypadku dokonania wyboru, po którym mało kto będzie go krytykował, nie byłoby to dla niego kuszące.

Druga sprawa - wyciszanie kandydatury. Manewr doskonale znany z wyboru Czesława Michniewicza. Zanim Kulesza podpisał z nim kontrakt na koniec stycznia, na początku stycznia do mediów przedostała się informacja, że Michniewicz nie ma szans - mimo że wtedy wiele osób uważało, że potrzebowaliśmy na baraże zadaniowca, a Michniewicz dokładnie taką miał opinię. Argumentacja rzekomego odrzucenia tej kandydatury była w stylu, iż obaj panowie przecięli się kiedyś w Jagiellonii i raczej nie pałali do siebie miłością. Od tego momentu Michniewicz w dywagacjach był gdzieś na bocznym torze, aż nagle wyskoczył na sam koniec. Odkąd przeczytałem u Adama Godlewskiego, że ten w PZPN-ie usłyszał, że Urban odrzucony, bo jest za miękki, było wręcz przeciwnie - zapaliła się lampka. Bo gdzieś już te metody widzieliśmy i zupełnym przypadkiem było to u Cezarego Kuleszy.

Trzecia sprawa - trener Urban bezpośrednio kojarzy się z pozytywnym wpływaniem na atmosferę w grupie. Jeśli ktoś miał błyskawicznie ugasić pożary w kadrze - był jednym z topowych wyborów. A przynajmniej z takiego założenia śmiało mógł wychodzić prezes PZPN. No i czwarta rzecz - logistyka przeprowadzenia takiego manewru jest banalnie prosta. Z trenerem bez kontraktu, a jednocześnie głośno w przeszłości mówiącym o chęci przejęcia kadry, dogadać się naprawdę łatwo.

Za dużo było tych sygnałów, by być dziś zdziwionym.