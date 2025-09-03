Holendrzy wydali wyrok ws. meczu z Polską. To może zaboleć. Tylko 13 procent

Reprezentacja Polski od kilku dni przygotowuje się do wrześniowych meczów w ramach eliminacji mistrzostw świata. Pierwszym z nich będzie czwartkowe starcie z Holandią w Rotterdamie. To będzie również debiut Jana Urbana w roli selekcjonera. Holendrzy są zdecydowanymi faworytami w meczu z Polską. Podopieczni Ronalda Koemana po dwóch rozegranych meczach mają komplet sześciu punktów. Pokonali oni Maltę (8:0) i Finlandię (2:0). "Oranje" przed meczem skupiają się głównie na sobie, a nie na Polakach.

Z pewnością należymy do europejskiej elity, ale żeby mieć większą jasność co do naszej pozycji, musimy zagrać w mistrzostwach świata. Tam zmierzymy się z najlepszymi reprezentacjami i zobaczymy, jak wypadniemy na ich tle. Byliśmy już dobrzy, ale musimy utrzymać ten poziom, a najlepiej ciągle iść do przodu

Koeman podkreślił, że jego drużyna podejdzie do czwartkowej konfrontacji ze sprawdzoną taktyką, konkretnym planem, pełnym składem, na chłodno i bez nerwów.

Szkoleniowiec podkreślił podczas spotkania z mediami, że na porannym treningu jedenastka teoretycznie rezerwowa prezentowała się lepiej niż podstawowa. Zaznaczył, że mimo to należy się spodziewać "pozostania przy tych samych nazwiskach" w składzie na Polskę. Podkreślił przy tym, że jeśli już, to nie sugeruje się dyspozycją dnia, a raczej dobiera profil piłkarzy pod konkretnego rywala i strategię na mecz.

- Nie jesteśmy jeszcze w pełni gotowi, bo drużyna rezerw dziś wyglądała lepiej, ale mamy dzień i spokojnie to poprawimy, dopracujemy detale - przekazał Koeman i poinformował, że zawodników czeka jeszcze m.in. analiza wideo z korektą błędów, ale i praca nad stałymi fragmentami gry.

Holendrzy wydali wyrok przed meczem z Polską. To może być nokaut

Holenderski portal ad.nl w trakcie konferencji Koemana przygotował sondę dla kibiców, których poprosił o wytypowanie zwycięzcy czwartkowego meczu. Wyniki wskazują, że "Oranje" nie powinni mieć problemu z pokonaniem "biało - czerwonych". Aż 74 procent ankietowanych wskazało na gospodarzy. 13 procent uznało, że to Polacy wygrają mecz, a 14 proc., że padnie remis.

Ogólnie holenderskie media bez większych emocji podchodzą do czwartkowego meczu. We wtorek rozpętała się jednak delikatna burza w sprawie obsady holenderskiej bramki. Wielu dziennikarzy zwróciło uwagę, że podstawowy bramkarz Mark Flekken ma za sobą bardzo słabe występy w barwach Bayeru Leverkusen.

Mecz Holandia - Polska zaplanowano na czwartek (4 września), godz. 20:45. Relację tekstową będziecie mogli śledzić w serwisie Interia Sport.

