Burza w Holandii przed meczem z Polską. Mocny cios w trenera. "Dramat"

Mecz Holandia - Polska odbędzie się na De Kuip w Rotterdamie. Gospodarze są zdecydowanymi faworytami i nie ma co się dziwić. W końcu to jedna z najlepszych reprezentacji na świecie. Podopieczni Ronalda Koemana po dwóch rozegranych meczach mają komplet sześciu punktów. Pokonali oni Maltę (8:0) i Finlandię (2:0). Polacy rozegrali jedno spotkanie więcej i mają tyle samo "oczek". Po minimalnych zwycięstwach z Litwą (1:0) i Maltą (2:0), przyszła porażka z Finlandią (1:2).

Burza w holenderskich mediach przed meczem z Polską. Padły mocne słowa

Holenderskie media rozpisują się przed meczem z Polakami w kontekście obsady bramki. W zespole jest trzech bramkarzy: Robin Roefs, Bart Verbruggen oraz Mark Flekken.

W pierwszych meczach eliminacji ten ostatni był podstawowym golkiperem "Oranje", ale na początku sezonu w barwach Bayeru Leverkusen nie spisuje się najlepiej.

Bezprecedensowy dramat Ronalda Koemana tuż przed meczem Holandia-Polska

Dziennikarze portalu zwrócili uwagę, że Mark Flekken w ostatnim spotkaniu z Werderem Brema (3:3) popełnił błąd, który skutkował stratą bramki. Chwilę później z funkcji trenera "Aptekarzy" zwolniono Erika ten Haga.

Dziennikarze holenderskiego portalu cytują także słowa z programu "Vandaag Inside". - 32-latek zagrał już dziesięć meczów w reprezentacji, ale nie zawsze prezentował się najlepiej - mówił gospodarz programu talk-show Wilfred Genee. Z kolei dziennikarz Johan Derksen podkreślił, że Flekken "to nie jest dobry bramkarz".

Holendrzy przygotowują się do meczu z Polakami bardzo uważnie. Trener Koeman podkreślił na konferencji, że "to najważniejszy mecz eliminacji". - To rywal, z którym zazwyczaj mierzymy się o pierwsze miejsce i tak samo jest teraz. Zależy nam na zwycięstwie, bo chcemy awansować jak najszybciej - mówił na konferencji.

Mecz Holandia - Polska zaplanowano na czwartek (4 września), godz. 20:45. Relację tekstową będziecie mogli śledzić w serwisie Interia Sport.

Holenderskie media przed meczem z Polską piszą o "dramacie" Maurice van Steen PAP/EPA

Ronald Koeman: Graliśmy z Polską na Euro i to był trudny mecz. Te w el. MŚ też takie będą Polsat Sport Polsat Sport