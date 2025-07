Boniek wskazał na wielki problem reprezentacji. "Wynoszą informacje"

Boniek już w czerwcu opowiadał publicznie o tym, kto jest odpowiedzialny za wycieki informacji z reprezentacji Polski. Oskarżał o to wówczas Tomasza Kozłowskiego, który zajmuje się komunikacją PZPN z mediami. "Piłkarze zaczęli się orientować, co się tam dzieje. Jak wypływają informacje. Do kogo one idą. Michał [Probierz - przyp. red.] zostawia tę reprezentację i to są tylko i wyłącznie zgliszcza. Nie wyobrażam sobie, że przyjdzie nowy trener, a dalej za komunikację będzie odpowiadał Kozłowski" - mówił w czerwcu w rozmowie z Kanałem Sportowym.