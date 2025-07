Kwota transferu była niezwykle niska jak na realia rynku, co sprawia, że ryzyko niepowodzenia transakcji jest minimalne.

Bardghji dołącza do rezerw Barcy, ale ma szansę wystąpić w dorosłej drużynie podczas przedsezonowego tournee, mimo wcześniejszej poważnej kontuzji kolana.

FC Barcelona potwierdziła transfer Roony’ego Bardghjiego, młodego i utalentowanego szwedzkiego skrzydłowego, który podpisał kontrakt do 2029 roku.

Nadszedł wielki dzień w życiu Roony'ego Bardghjiego . FC Barcelona oficjalnie poinformowała o transferze młodego Szweda, który do tej pory występował w barwach FC Kopenhaga .

Roony Bardghji związał się z FC Barceloną kontraktem do 2029 roku. Póki co jest to jedyne letnie wzmocnienie "Dumy Katalonii", jeśli chodzi o graczy z pola. Przypomnijmy, że wcześniej klub zasilił bramkarz Joan Garcia, który w ramach transferu opuścił RCD Espanyol.