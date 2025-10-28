Partner merytoryczny: Eleven Sports

Deklasacja w Pucharze Polski. Hat-trick w 16 minut, a wynik 7:0. Odpadli z hukiem

Kacper Dąderewicz

Łukasz Piszczek z pewnością chciałby jak najszybciej zapomnieć o tym, co stało się w 1/16 STS Pucharu Polski. Polonia Bytom tego dnia zdeklasowała gospodarzy w Goczałkowicach. Bohater gości miał na koncie hat-tricka już po upływie 16 minut gry. Spotkanie zakończyło się wynikiem 7:0.

Łukasz Piszczek
Łukasz PiszczekMichal Chwieduk/Arena Akcji/NEWSPIX.PLzNewspix.pl

W 1/16 Pucharu Polski LKS Goczałkowice-Zdrój II podejmował Polonię Bytom. Faworyt tego spotkania był jeden i nie chodzi tu o drużynę gospodarzy.

Łukasz Piszczek i półka mieli problemy od samego początku. Pierwszego gola w tym meczu już w 7. minucie zdobył Tomasz Gajda z Polonii Bytom.

To był dopiero początek. Bowiem w 14. i 16. minucie Tomasz Gajda zdobył swoje kolejne bramki i już w tym momencie miał na koncie hat-tricka.

W 34. minucie padł gol na 4:0 dla Polonii Bytom. Tym razem zdobywcą bramki był Kacper Terlecki. Goście do przerwy mogli prowadzić nawet 6:0, ale w 36. minucie koszmarnego błędu drużyny z Goczałkowic nie wykorzystał Kacper Michalski. Piłka po jego strzale na pustą bramkę nieznacznie minęła lewy słupek.

Tuż przed przerwą Polonia Bytom zdobyła, co prawda, gola na 5:0, ale nie został on uznany z powodu zagrania ręką.

Pogrom w Goczałkowicach. Polonia Bytom bezlitosna dla Piszczka i spółki

0:4 do przerwy to był najmniejszy wymiar kary dla Goczałkowic. Ten wynik udało się utrzymać do 61. minuty. Właśnie wtedy prowadzenie gości podwyższył zaledwie 17-letni Antoni Burkiewicz.

Na 10 minut przed końcem tego spotkania Patryk Stefański zdobył pięknego gola na 6:0. Przyjął piłkę w polu karnym w taki sposób, że stworzył sobie idealną sytuację do strzału z powietrza.

Piłka po jego uderzeniu poszybowała niedaleko lewego słupka i zatrzepotała w siatce. Na kilka minut przed końcem wynik na 7:0 ustanowił Kamil Wojtyra.

Sędzie nie przedłużył tego meczu nawet o minutę. Polonia Bytom wygrała w Goczałkowicach aż 7:0 i w takich smutnych okolicznościach drużyna Łukasza Piszczka pożegnała się z Pucharem Polski.

Puchar Polski
1/16 finału
28.10.2025
11:45
Zakończony
Tomasz Gajda
7' , 14' , 16'
Kacper Terlecki
34'
Antoni Burkiewicz
61'
Patryk Stefanski
80'
Kamil Wojtyra
87'
Wszystko o meczu

Składy drużyn

Goczalkowice Zdr. II
Polonia Bytom
Rezerwowi

Statystyki meczu

Goczalkowice Zdr. II
0 - 7
Polonia Bytom
Posiadanie piłki
52%
48%
Strzały
6
19
Strzały celne
1
9
Strzały niecelne
3
5
Strzały zablokowane
2
5
Ataki
77
77
Artur Szalpuk: W Rzeszowie mam wszystko, co potrzebne
Piłkarz w czerwonej koszulce i czerwonych getrach prowadzi piłkę na zielonym boisku podczas meczu, w tle rozmyte elementy infrastruktury sportowej i banery reklamowe.
Łukasz Piszczek broni barw LKS Goczałkowice - ZdrójTomasz Kudala/REPORTEREast News

