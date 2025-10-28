Historyczna afera w Ekstraklasie. Jagiellonia wydała komunikat, nie odpuścili Podolskiemu

Po zakończeniu pierwszej połowy meczu Górnik Zabrze - Jagiellonia Białystok na tablicy świetlnej widniał remis 1:1. Po zmianie stron obie ekipy kontynuowały rywalizację. Wydarzenie, do którego doszło w 70. minucie, mogło kompletnie odmienić losy całego spotkania.

Wówczas drużyna Adriana Siemieńca ruszyła z kontratakiem. Z piłką przy nodze środkiem boiska szarżował Dimitris Rallis. W pewnym momencie napastnik "Dumy Podlasia" tuż przed polem karnym został - dosłownie - powalony przez Josemę. W teorii sędzia Frankowski powinien podyktować dla Jagiellonii rzut wolny, a zawodnika Górnika ukarać czerwoną kartką. Ale tak się nie stało.

Roman Kołtoń: Jagiellonia to jest wydarzenie w polskim futbolu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Zawieszenie sędziów to nie wszystko. Pokrzywdzeni domagają się wyjaśnień

Arbiter odgwizdał... faul Dawida Drachala na Marcelu Łubiku, który miał miejsce w końcowej fazie całej akcji. Po ostatnim gwizdku Bartosz Frankowski mówił: - Ta chronologia powinna finalnie doprowadzić do tego, że powinienem podyktować rzut wolny bezpośredni i powinienem ukarać zawodnika gospodarzy czerwoną kartką (...) Biorę pełną odpowiedzialność za tą decyzję, bo jestem liderem tego zespołu sędziowskiego. Bardzo przepraszam zainteresowane strony i kibiców obu drużyn za swoją pomyłkę. Jest mi niezmiernie przykro z tego powodu - stwierdził sędzia.

Oprócz tego sprawą zajął się sam Polski Związek Piłki Nożnej. "Sędziowie, którzy są odpowiedzialni za podjęcie błędnej decyzji, czasowo nie będą uwzględniani w obsadzie w rozgrywkach ligowych oraz pucharowych" - przekazano. Jak się okazuje, na tym się nie skończy.

W poniedziałek o godz. 22:31 Jagiellonia wydała swój komunikat, za pośrednictwem którego zwyczajnie domaga się wyjaśnień. "Jagiellonia Białystok informuje, że w dniu 27 października 2025 roku, skierowała pismo do Pana Marcina Szulca, Przewodniczącego Kolegium Sędziów Polskiego Związku Piłki Nożnej. W pierwszej części wystąpienia klub zwrócił się z prośbą o udostępnienie treści komunikacji pomiędzy zespołem sędziowskim prowadzącym spotkanie a zespołem VAR w trakcie oceny sytuacji z 70. minuty meczu, dotyczącej faulu Josemy na Dimitrisie Rallisie" - czytamy.

Rozwiń

Oprócz tego drużyna Adriana Siemieńca chce wiedzieć, w jaki sposób opisana została stykowa sytuacja, w której udział brali Lukas Podolski i Oskar Pietuszewski. Kamery uchwyciły moment, kiedy to niemiecki mistrz świata uderza młodego Polaka w okolice klatki piersiowej.

Rozwiń

"W dalszej części pisma Jagiellonia Białystok zwróciła się o przedstawienie interpretacji zdarzenia z 93. minuty, w której Lukas Podolski uderzył łokciem w głowę Oskara Pietuszewskiego. Celem wystąpienia jest uzyskanie pełnej przejrzystości w zakresie podejmowanych decyzji sędziowskich oraz dążenie do utrzymania najwyższych standardów transparentności i równego traktowania wszystkich uczestników rozgrywek. Klub działa w duchu zasad fair play, z poszanowaniem integralności rywalizacji sportowej" - podsumowała Jagiellonia.

Jagiellonia Białystok fot. Wojciech Wojtkielewicz East News

Piłkarze Jagiellonii Białystok Artur BARBAROWSKI/East News East News

Lukas Podolski Marcin Golba AFP