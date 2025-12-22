Ważna decyzja Motoru Lublin. Waży się przyszłość klubu

Modernizacja stadionu żużlowego w Lublinie ma ruszyć już w przyszłym roku, ale cały sezon 2026 drużyna Macieja Kuciapy i Jacka Ziółkowskiego swoje domowe mecze będzie rozgrywać u siebie. To ma się zmienić w kolejnym roku. Wyprowadzka jest już przesądzona.

Motor Lublin szuka nowego stadionu.

Sezon 2027 zapowiada się więc na typowo "przejściowy" dla Motoru. Wyprowadzka na cały rok to bardzo skomplikowana sprawa. Przede wszystkim dla drużyny, która musi odnaleźć się w nowych realiach, aby spasować się z innym torem i uczynić go swoim handicapem. Dla klubu też nie będzie to łatwa sprawa, gdy idzie o tematy sponsorskie i organizacyjne. Wszystko jednak da się załatwić, a pokazała to przed paroma laty Sparta Wrocław, która ze względu na remont startowała w Poznaniu.

- Najlepiej byłoby skorzystać z sąsiadującego z Lublinem obiektem - mówi nam Jerzy Głogowski, były żużlowiec Motoru. - Drużyna musi przecież gdzieś trenować, więc z punktu widzenia komunikacyjnego byłoby to najkorzystniejsze rozwiązanie. To musi być przemyślana decyzja, żeby nowy tor pasował naszym zawodnikom.

- W okolicy jest przede wszystkim Rzeszów. Blisko jest też Tarnów, choć tu nie mam wiedzy, czy miejscowy stadion nadałby się na PGE Ekstraligę. Słyszałem też, że wstępnie sondowany był obiekt w Łodzi. Pamiętajmy też o kibicach. Oni są bardzo wierni naszej drużynie, którą chcą oglądać na żywo. Nie można więc pozwolić na zbyt odległe wyjazdy, bo to się będzie mijać z celem. Trzeba usiąść na spokojnie i przeanalizować wszystkie za i przeciw - przekonuje.

To faworyci na liście Motoru

Wydaje się, że w tym momencie dwie najbardziej realne opcje dla lubelskiego klubu to Rzeszów i Łódź. Pierwsze miasto oddalone jest od Lublina o mniej więcej 2 godziny jazdy. Miejscowy tor swoją specyfiką jest dość zbliżony do tego, na którym Motor startuje na co dzień. Chodzi przede wszystkim o długość toru.

W Łodzi miejscowa drużyna miałaby spory przeskok, bo to z kolei znacznie krótszy i bardziej techniczny tor. W tym roku zespół Macieja Kuciapy trenował na nim przed finałowym meczem w Toruniu. Tarnowa zaś na razie trudno traktować poważnie, bo stadion Unii jest w kiepskim stanie i zgody mogłaby nie dać Ekstraliga Żużlowa.

Poza wszystkim drużyny z Łodzi i Rzeszowa nie mogłyby w sezonie 2026 awansować do PGE Ekstraligi, bo wtedy te opcje z automatu by upadły. Inna sprawa, że na to się nie zanosi, bo Orzeł i Stal raczej nie mają drużyny z potencjałem na wygranie 2. Metalkas Ekstraligi.

