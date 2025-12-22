Zieliński miał problemy, musiał opuścić boisko. Teraz takie wieści prosto z Włoch

W piątek w Arabii Saudyjskiej Inter Mediolan z Piotrem Zielińskim w składzie zmierzył się z Bologną. Stawką tego meczu był awans do wielkiego finału Superpucharu Włoch, który również rozegrany zostanie właśnie we wspomnianym kraju. Mimo starań po regulaminowym czasie gry tablica wyników wskazywała 1:1, a do ostatecznego rozstrzygnięcia potrzebne były rzuty karne. W nich lepsza okazała się jednak Bologna.

W 86. minucie boisko z powodu problemów zdrowotnych opuścił wspomniany już Zieliński. Zdaniem włoskich mediów miał on sam poprosić o zmianę. Po powrocie do Włoch z Arabii piłkarze Interu spotkali się w niedzielę.

W klubowym ośrodku doszło do zajęć indywidualnych oraz regeneracyjnych dla zawodników, którzy grali przeciwko Bologni. Reszta natomiast odbyła standardowe zajęcia.

Kilka informacji ws. Piotra Zielińskiego przekazała "La Gazzeta dello Sport". Jak się okazuje, reprezentant Polski trenował wspólnie z kolegami. Do tego dodano również szczegóły dotyczące stanu zdrowia naszego gracza.

Są wieści ws. Zielińskiego, wszystko jasne

Zdaniem włoskiego dziennika pomocnik jest w pełni zdrowy i nie widać po nim żadnych problemów ze zdrowiem. Takie doniesienia oznaczają, że 31-latek będzie do dyspozycji Cristiana Chivu na najbliższe ligowe z Atalantą.

- Jest w pełni zdrowy, jego mięsień dwugłowy uda nie sprawia żadnych problemów - przekazano.

To starcie odbędzie się jednak dopiero po świętach, a dokładniej 28 grudnia. Pierwszy gwizdek tego meczu zaplanowany jest na godz. 20:45. Inter po 15. kolejkach Serie A z 33 punktami na koncie jest liderem rozgrywek. Drugi AC Milan ma stratę jednego oczka.

