Rosjanie wracają na skocznie. FIS potwierdza decyzję. Jest oficjalny komunikat
Rosyjskich skoczków na obiektach całego świata nie widzieliśmy już przez dłuższy czas. Wynika to oczywiście z decyzji FIS, jaka została podjęta po wybuchu wojny w Ukrainie. Od tego czasu Rosjanie walczyli o to, aby mogli prezentować swoje umiejętności w międzynarodowej rywalizacji. Kluczowa decyzja zapadła 2 grudnia, a 20 dni później FIS potwierdził, że możemy zobaczyć Rosjan już podczas Turnieju Czterech Skoczni.
24 lutego 2022 roku nad ranem życie w całej Europie środkowo-wschodniej uległo zmianie. Rosjanie tego dnia zaatakowali Ukrainę, rozpoczynając jednocześnie krwawą wojnę, która wedle ich planu miała się skończyć szybko i z sukcesem, a trwa do dziś. W środku tego konfliktu giną niewinni cywile.
Wobec tego wiele sportowych federacji właściwie błyskawicznie wykluczyło Rosjan z rywalizacji na poziomie międzynarodowym. Taką decyzję podjęła także Międzynarodowa Federacja Narciarska. FIS wykreślił Rosjan i Białorusinów z walki w Pucharze Świata, a także na niższych poziomach.
Rosjanie dopuszczeni. Mogą wystartować już w TCS
Od tego czasu Rosjanie i Białorusini z pewnością myśleli już o tym, aby powrócić do walki z najlepszymi na świecie. Kluczowa decyzja w tej materii zapadła na początku grudnia 2025 roku. Wówczas "Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu częściowo uwzględnił odwołania złożone przez Rosyjskie Stowarzyszenie Narciarskie, Białoruski Związek Narciarski oraz grupę sportowców z obu krajów" - za "Skijumping.pl".
W związku z tym jasne było, że FIS nie ma innego wyboru, jak tylko rozpocząć weryfikację zgłoszeń skoczków z obu krajów, którzy mogliby wystartować jako neutralni sportowcy. W poniedziałek dowiedzieliśmy się, że dwoma dopuszczonymi do rywalizacji zawodnikami będą Michaił Nazarow oraz Danił Sadriejew.
W związku z tą decyzją możemy oczekiwać, że zobaczymy tych dwóch sportowców pod neutralną flagą już podczas 74. Turnieju Czterech Skoczni. Będą oni mogli także wystartować na igrzyskach olimpijskich we Włoszech, ale tylko w konkursach indywidualnych. Nie zobaczymy ich w rywalizacji duetów.