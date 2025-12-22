Grzmoty w Realu. Madryt o krok od rewolucji. Brutalny wyrok dla Viniciusa

Vinicius Junior w Realu Madryt przeszedł drogę "od zera do bohatera". Nie ma wątpliwości, że już w tym momencie Brazylijczyk mimo ledwie dwudziestu pięciu lat "na karku" jest jedną z żywych legend "Królewskich". Nie ma także złudzeń, co do tego, że "Vini" o całym 2025 roku chciałby zapomnieć.

2024 był dla niego bez wątpienia najlepszym w karierze, tamte dwanaście miesięcy rozgrywanych na wyśmienitym poziomie zwieńczył nagrodą FIFA The Best przyznawaną dla najlepszego piłkarza na świecie. Brazylijczyk był także o krok od triumfu w plebiscycie Złotej Piłki, tam zabrakło naprawdę niewiele.

Vinicius stracił zaufanie fanów. Brutalne wyniki ankiety

W 2025 rok wszedł jednak fatalnie - rozpoczynając od czerwonej kartki w meczu z Valencią. Później nie było wiele lepiej. Ostatecznie zakończył ten rok podobnie, jak go zaczął, a więc źle. Schodząc z boiska podczas meczu z Sevillą na Santiago Bernabeu został wygwizdany przez część "swoich trybun".

Dla Brazylijczyka to pierwsze tak wyraźne "wotum nieufności" od kibiców, którzy pokochali go za wielkie występy szczególnie w Lidze Mistrzów. W tle wciąż toczą się, a właściwie zostały wstrzymane, rozmowy o przedłużeniu umowy z "siódemką" Realu Madryt. Ten obecny wygasa latem 2027 roku.

Oznacza to, że w styczniu 2027 roku Vinicius będzie mógł swobodnie negocjować warunki darmowego odejścia z Realu Madryt, a tego scenariusza z pewnością chce uniknąć Florentino Perez. Według doniesień mediów, atakujący "Królewskich" domaga się pensji na poziomie Kyliana Mbappe. Na to Real nie chce się zgodzić.

Sytuacja "Viniego" robi się coraz bardziej delikatna, bo każdy kolejny miesiąc stawia Real w gorszej sytuacji. Wobec tego hiszpańska "Marca" zapytała kibiców, co Real powinien zrobić. Aż 86 procent respondentów opowiedziała się za opcją sprzedania Brazylijczyka już latem tego roku.

Siedem procent głosujących twierdzi, że należy poczekać na odbudowę formy gwiazdora i okazać mu niezbędne wsparcie. Dokładnie taki sam procent ankietowanych twierdzi, że gdy Vinicius wróci do formy z lat 2021-2024, to problem samoistnie zniknie. Udział wzięło ponad 100 tysięcy osób.

Wyniki są dla Viniciusa brutalne i wskazują, że traci on zaufanie kibiców, którzy niegdyś na nim opierali całą nadzieję na wielkie triumfy. W tym sezonie Brazylijczyk wystąpił w 24 spotkaniach. Strzelił pięć goli i zanotował dziesięć asyst. Ostatniego gola dla Realu strzelił na początku października.

Mbappe i Vinicius błyszczą, a Real Madryt goni Barcelonę [WIDEO] AP © 2024 Associated Press

Vinicius Junior chce do końca kariery grać w Realu Madryt. Kontraktu jednak nie przedłużył... OSCAR DEL POZO / AFP AFP

Vinicius Junior i Kylian Mbappe w barwach Realu Madryt JAVIER SORIANO AFP

Delegacja Realu Madryt zbojkotowała galę Złotej Piłki. Reakcja większości światowych mediów była jednoznaczna Alberto Gardin / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP