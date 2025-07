Obecnie wszystko wskazuje na to, że kwestia awansu Lecha do kolejnego etapu jest już praktycznie przesądzona. A to dlatego, że w pierwszym spotkaniu przedstawiciel naszej ligi rozbił rywali z Islandii aż 7:1. Choć w 28. minucie Breidablik trafił na 1:1, to chwilę później Viktor Oern Margeirsson ujrzał czerwoną kartkę za faul na Mikaelu Ishaku, a cała gra Islandczyków kompletnie się posypała.