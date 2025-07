Duży transfer na horyzoncie. Dwa kluby w grze

Drugim z klubów zainteresowanych usługami Rasmusa Jensena jest Wybrzeże Gdańsk. Gdańszczanie mają dobre stosunki ze swoim byłym zawodnikiem i są w kontakcie, ale jak ustaliliśmy - także nie złożyły jeszcze oferty. Wybrzeże czeka na zakończenie sezonu i to, w której lidze będzie startować. Po awansie do Metalkas 2. Ekstraligi chętnie widzieliby w swoich szeregach Jensena. Jeśli Jensen dołączy do Wybrzeża, które potencjalnie awansuje do Metalkas 2. Ekstraligi, to będzie naprawdę duży transfer gdańszczan.