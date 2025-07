W reprezentacji Polski dotąd tego nie było. Lavarini zdecydował się po raz pierwszy

Polskie siatkarki są u progu pierwszego poważnego wyzwania w tym sezonie. Do ćwierćfinału Ligi Narodów reprezentacja podejdzie po rotacjach, na jakie do tej pory jej trener się nie decydował. "Czasami powinienem robić pewne zmiany wcześniej, a szóstka powinna lepiej pasować do rywala, ale wybierałem tak, by siatkarki na tym zyskiwały" - tłumaczy Stefano Lavarini. I podkreśla, że jego wybory mają dać polskiej siatkówce zyski nie tylko teraz, ale i w przyszłości.