Piłka nożna zmienia bieg historii. "Mundial może zakończyć wojnę domową"

"Pustynne Jastrzębie" remisując z Angolą w libijskim Benghazi właśnie zakwalifikowały się do Pucharu Narodów Afryki po raz czwarty w historii. Kolejna edycja PNA odbędzie się na przełomie 2025 i 2026 roku w Maroko. To sensacja, zważywszy że w pokonanym polu pozostała m.in. Ghana. To nie koniec dobrych wiadomości - Sudańczycy przewodzą tabeli w grupie kwalifikacyjnej do mistrzostw świata w 2026 r. Udział tej reprezentacji w mundialu byłby prawdziwa sensacja, jedna z największych w prawie stuletniej historii mistrzostw.

