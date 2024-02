Wdowa po selekcjonerze jest chora i bezradna. "Ona będzie potrzebowała pomocy"

Mimo feralnej daty, jak na grudzień 13 dnia tego miesiąca w 2023 r. pogoda była stosunkowo ładna. Wojciech Łazarek jak zwykle zaszedł do osiedlowego sklepiku na gdańskiej dzielnicy Żabianka - to tuż obok ERGO ARENY leżącej na granicy z Sopotem.

- Jaki panie... Ja Wojtuś jestem - odparł w swoim stylu trener "Baryła", który zawsze i wszędzie wszystko zdrabniał. Łazarkowi jak zwykle towarzyszyła ukochana bokserka Atena, adoptowana z gdańskiego schroniska. 86-letni były trener i piłkarz przysiadł z psem na ławce pod blokiem przy ul. Orłowskiej. Przydział na to mieszkanie Łazarek dostał w 1967 r., gdy przybył z rodzinnej Łodzi do Lechii Gdańsk , która stała się jego drugą po żonie Ilonie miłością.

85. urodziny Wojciech Łazarek spędził na bursztynowej Polsat Plus Arenie, zaprosił go Marcin Kaczmarek, ówczesny trener Lechii, a prywatnie syn Bogusława. Byli wychowankowie Łazarka: Józef Gładysz, Jerzy Jastrzębowski. "Baryła" był w swoim żywiole, opowiadał rubaszne żarty. Show must go on.