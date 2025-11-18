Partner merytoryczny: Eleven Sports

Koniec marzeń giganta o mundialu i nagle taki komunikat. Zwrócili się do prezydenta

Paweł Nowak

Oprac.: Paweł Nowak

Na całym świecie trwa walka o miejsce na przyszłorocznym mundialu. Wiadomo, że wśród drużyn uczestniczących zabraknie afrykańskiego giganta, Nigerii. Trzykrotni zwycięzcy Pucharu Narodów Afryki negatywnie zaskoczyli nie tylko swoich kibiców, ale i prezydenta, który wydał w tej sprawie oświadczenie. Teraz nigeryjska federacja odpowiedziała na nie oficjalnym komunikatem.

Piłkarze reprezentacji Nigerii
Piłkarze reprezentacji NigeriiAFP

Zdecydowanie nie tak kwalifikacje do przyszłorocznych mistrzostw świata wyobrażała sobie kadra Nigerii. Drużyna najpierw zawiodła w swojej grupie, lecz zdołała załapać się do baraży interkontynentalnych. W nich w półfinale po dogrywce pokonała Gabon 4:1, dzięki czemu awansowała do decydującego starcia. W nim jednak po rzutach karnych lepsza okazała się Demokratyczna Republika Konga. Tym samym Nigeria drugi raz z rzędu ominie mundial.

Taki rezultat wywołał ogromne poruszenie w kraju. Swojego zawodu nie ukrywają kibice, którzy zdają się być mocno rozczarowani drużyną. Podobny nastrój ma także głowa państwa, Bola Tinubu. W mediach społecznościowych pojawił się oficjalny komunikat skierowany do reprezentacji. Jak przekazano, trzeba zapomnieć o tej porażce i skupić się na przyszłości. Teraz głównym celem jest zbliżający się Puchar Narodów Afryki.

Zobacz również:

Robert Lewandowski
Robert Lewandowski

Barcelona szykuje się na rozstanie z Lewandowskim, jest nazwisko następcy. Hit LaLigi

Paweł Nowak
Paweł Nowak

    - Prezydent Bola Tinubu chwali Super Orły za włożenie wszelkich starań w awans do Mistrzostw Świata FIFA, pomimo porażki w niedzielnych barażach. Wzywa drużynę, aby zapomniała o porażce z Demokratyczną Republiką Konga po dramatycznym meczu barażowym i przygotowała się do Pucharu Narodów Afryki - czytamy.

    Federacja reaguje na słowa prezydenta. Jaśniej się nie dało

    Jakiś czas potem oświadczenie pojawiło się także ze strony nigeryjskiej federacji. W oświadczeniu oficjalnie przeproszono Tinubu za słabe wyniki. Nie zapomniano także o kibicach, którzy wspierają reprezentację.

    - Nigeryjska Federacja Piłki Nożnej pragnie szczerze i otwarcie przeprosić Jego Ekscelencję, Prezydenta Boli Ahmeda Tinubu, cały Rząd Federalny oraz miliony Nigeryjczyków, a w szczególności naszych oddanych i lojalnych fanów piłki nożnej po niepowodzeniu Super Orłów w kwalifikacjach do finałów Mistrzostw Świata FIFA 2026. Niedzielna porażka z Demokratyczną Republiką Konga w finale barażowym dla Afryki w Rabacie pozostaje momentem głębokiego smutku dla nigeryjskiej piłki nożnej. Dla narodu, w którym Super Orły są symbolem jedności, nadziei, wspólnoty i dumy, rak awansu do Mistrzostw Świata po raz drugi z rzędu to rozczarowanie o ogromnym ciężarze i głębi emocjonalnej - przekazano.

    Puchar Narodów Afryki rozpocznie się 21 grudnia, a zakończy 18 stycznia 2026 roku. Nigeria w grupie zmierzy się z reprezentacjami Tanzanii, Tunezji i Ugandy.

    Irlandia Północna - Luksemburg. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

    Zobacz również:

    Prezes Legii, Dariusz Mioduski
    Ekstraklasa

    Zaskakująca prawda nt. Legii i Mioduskiego. Aż trudno uwierzyć. O tym będzie głośno

    Michał Chmielewski
    Michał Chmielewski
    Nigeria
    NigeriaAFP
    Piłka nożna leżąca na środku zielonego boiska na tle pustych trybun stadionu.
    Piłka nożna (zdj. ilustracyjne)AFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja