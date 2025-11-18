Koniec marzeń giganta o mundialu i nagle taki komunikat. Zwrócili się do prezydenta

Zdecydowanie nie tak kwalifikacje do przyszłorocznych mistrzostw świata wyobrażała sobie kadra Nigerii. Drużyna najpierw zawiodła w swojej grupie, lecz zdołała załapać się do baraży interkontynentalnych. W nich w półfinale po dogrywce pokonała Gabon 4:1, dzięki czemu awansowała do decydującego starcia. W nim jednak po rzutach karnych lepsza okazała się Demokratyczna Republika Konga. Tym samym Nigeria drugi raz z rzędu ominie mundial.

Taki rezultat wywołał ogromne poruszenie w kraju. Swojego zawodu nie ukrywają kibice, którzy zdają się być mocno rozczarowani drużyną. Podobny nastrój ma także głowa państwa, Bola Tinubu. W mediach społecznościowych pojawił się oficjalny komunikat skierowany do reprezentacji. Jak przekazano, trzeba zapomnieć o tej porażce i skupić się na przyszłości. Teraz głównym celem jest zbliżający się Puchar Narodów Afryki.

- Prezydent Bola Tinubu chwali Super Orły za włożenie wszelkich starań w awans do Mistrzostw Świata FIFA, pomimo porażki w niedzielnych barażach. Wzywa drużynę, aby zapomniała o porażce z Demokratyczną Republiką Konga po dramatycznym meczu barażowym i przygotowała się do Pucharu Narodów Afryki - czytamy.

Federacja reaguje na słowa prezydenta. Jaśniej się nie dało

Jakiś czas potem oświadczenie pojawiło się także ze strony nigeryjskiej federacji. W oświadczeniu oficjalnie przeproszono Tinubu za słabe wyniki. Nie zapomniano także o kibicach, którzy wspierają reprezentację.

- Nigeryjska Federacja Piłki Nożnej pragnie szczerze i otwarcie przeprosić Jego Ekscelencję, Prezydenta Boli Ahmeda Tinubu, cały Rząd Federalny oraz miliony Nigeryjczyków, a w szczególności naszych oddanych i lojalnych fanów piłki nożnej po niepowodzeniu Super Orłów w kwalifikacjach do finałów Mistrzostw Świata FIFA 2026. Niedzielna porażka z Demokratyczną Republiką Konga w finale barażowym dla Afryki w Rabacie pozostaje momentem głębokiego smutku dla nigeryjskiej piłki nożnej. Dla narodu, w którym Super Orły są symbolem jedności, nadziei, wspólnoty i dumy, rak awansu do Mistrzostw Świata po raz drugi z rzędu to rozczarowanie o ogromnym ciężarze i głębi emocjonalnej - przekazano.

Puchar Narodów Afryki rozpocznie się 21 grudnia, a zakończy 18 stycznia 2026 roku. Nigeria w grupie zmierzy się z reprezentacjami Tanzanii, Tunezji i Ugandy.

