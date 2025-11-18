Barcelona szykuje się na rozstanie z Lewandowskim, jest nazwisko następcy. Hit LaLigi

W najlepsze trwa piłkarski sezon 2025/2026. Nieźle podczas niego spisuje się Robert Lewandowski, który w barwach Barcelony w 12 spotkaniach strzelił już siedem goli, z czego trzy w ostatnim spotkaniu przed listopadową przerwą reprezentacyjną z Celtą Vigo. Polak swoimi trafieniami z pewnością pracuje o nowy kontrakt z klubem, bowiem aktualny wygasa wraz z końcem czerwca 2026 roku.

Co ciekawe, sam zainteresowany wspominał już, że nie wie, jaka będzie jego przyszłość. Nawet gdyby otrzymał ofertę przedłużenia umowy nie podjąłby decyzji od razu. Z tego względu w mediach głośno jest o potencjalnym następcy Lewandowskiego. Aktualnie napastnik zdaje się być zmiennikiem Ferrana Torresa, lecz wiele wskazuje, że Hiszpan nie jest docelowym zawodnikiem na tej pozycji.

Wielokrotnie mówiono o potencjalnym transferze do Barcelony Harry'ego Kane'a, Juliana Alvareza czy też o ewentualnych przenosinach Erlinga Haalanda. Najnowsze informacje w tej sprawie przekazał El Nacional, który wskazał jasno, kim dokładnie interesują się działacze "Dumy Katalonii". Nie jest to żaden z wymienionych piłkarzy.

Barcelona sięgnie po kluczowego gracza kadry, hit LaLigi

Zdaniem tamtejszego medium Deco bacznie przygląda się sytuacji Mikela Oyarzabala, czyli napastnika Realu Sociedad i reprezentacji Hiszpanii. Za jego kandydaturą ma być świetna forma w kadrze Luisa de la Fuente, gdzie jest pierwszym wyborem, a także niska wartość rynkowa. Portal Transfermarkt wycenia go na zaledwie 20 milionów euro.

- Jego wartość rynkowa wynosząca blisko 20 milionów euro sprawia, że jest to atrakcyjna oferta pod względem jakości i ceny, zwłaszcza w porównaniu ze stratosferycznymi kwotami, jakich żąda się za najlepszych napastników, którzy obecnie dominują na rynku europejskim - napisano.

W aktualnym sezonie rozegrał 13 spotkań. W nich strzelił pięć goli i zanotował dwie asysty. Jego umowa z aktualnym pracodawcą obowiązuje do czerwca 2028 roku.

Robert Lewandowski Lalo R. Villar East News

Robert Lewandowski w FC Barcelona MIGUEL RIOPA East News

Lamine Yamal, Mikel Oyarzabal ADRIAN DENNIS / AFP AFP