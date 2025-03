Kolejne rozstanie w Ekstraklasie. To już potwierdzone. Znany trener odchodzi

Piast Gliwice w tym sezonie polskiej PKO BP Ekstraklasy spisuje się na tyle dobrze, że nikt w klubie nie musi martwić się raczej o ewentualny spadek z najwyższej klasy rozgrywkowej w naszym kraju, a podopiecznym Aleksandara Vukovicia nie "grozi" też awans do europejskich pucharów.

Aleksandar Vuković odchodzi z Piasta. Decyzja już zapadła

Do końca aktualnego sezonu pozostało do rozegrania już ledwie dziewięć spotkań i jak się okazuje, będą to ostatnie mecze, w których Piast będzie prowadzony przez Aleksandara Vukovicia. Serb dokończy aktualny sezon i po wygaśnięciu kontraktu odejdzie z drużyny.