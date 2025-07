W takim razie po co jest regulamin rozgrywek? Żeby później przegłosować, kto zostaje, a kto spada? Już zrobiliśmy nabór do drużyny, która miała występować na poziomie wojewódzkim. I co mamy tym chłopcom teraz powiedzieć? Że przegłosowano, że jednak spadamy i ligi wojewódzkiej nie będzie? Już nie wspominam o zawodnikach, którzy wywalczyli to utrzymanie. Po zakończeniu sezonu byli szczęśliwi, że im się to udało, mimo kłopotów kadrowych, kontuzji itd. I jak mają się teraz czuć?