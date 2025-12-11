Kibice tenisa na całym świecie w bieżących tygodniach muszą pogodzić się z tym, że nie odbywają się żadne ważne zawody z najlepszymi zawodnikami i zawodniczkami na świecie.

W 2025 roku pierwsze miejsce w rankingu WTA utrzymała Aryna Sabalenka. W tym momencie jej przewaga nad drugą Igą Świątek wynosi niespełna 2500 punktów.

Sabalenka wzięła udział w aż trzech finałach wielkoszlemowych. Na Australian Open i Rolandzie Garrosie ostatecznie przegrała. Tytuł udało się zdobyć "jedynie" na US Open. Mimo wielu rozczarowań Białorusinka może być zadowolona z minionego roku w swoim wykonaniu.

Aktualnie Sabalenka przygotowuje się do nadchodzącego touru i szlifuje formę przed nadchodzącymi zawodami. W ostatnich dniach dała dwa pokazowe mecze z Naomi Osaką. Będąc w Stanach Zjednoczonych, wstąpiła również do Jimmy'ego Fallona, aby wystąpić w jego talk show.

"Nie mam nad tym żadnej kontroli". Sabalenka ujawnia prawdę ws. odgłosów na korcie

Podczas programu Fallon zapytał Sabalenkę o odgłosy wydawane przez nią na korcie przy uderzeniach piłki.

- Jesteś znana ze swojego... stękania na korcie - zaczął prezenter, pokazując gest odbijania piłki rakietą.

- Tak to pokazujesz? To nie ma nic wspólnego ze stękaniem - zaśmiała się Sabalenka.

- U mnie w domu ma - odparł Fallon, czym wywołał salwę śmiechu. Rozbawił również tenisistkę.

- Słyszeliśmy to na klipie. Zdajesz sobie sprawę w danej chwili, że wydajesz ten dźwięk? - zapytał Fallon.

- Nie, nie mam nad tym żadnej kontroli - ujawniła Sabalenka.

Aryna Sabalenka nie przyznaje się więc do tego, że celowo wydaje z siebie odgłosy podczas swoich meczów. Wśród kibiców czy ekspertów pojawiały się już teorie, że Białorusinka w ten sposób chce denerwować i dekoncentrować swoje rywalki. Irytacja kibiców na trybunach, która występuje przy okazji, miałaby być przykrym efektem ubocznym.

Sabalenka głośno jęczała na korcie. Reporter nie wytrzymał. Po meczu zapytał wprost

Później Sabalenka wspomniała, jak podczas meczu pokazowego z Novakiem Djokoviciem, miała podpięty mikrofon. I właśnie wtedy tak naprawdę miała zdać sobie sprawę z tego, jaka jest prawda.

- Wtedy sobie pomyślałam: "O mój Boże, jak ja stękam. To jest tak złe dla tych wszystkich ludzi. Musimy im dać zatyczki do uszu" - opowiedziała Sabalenka.

Białoruska gwiazda tenisa wyznała, iż zdaje sobie sprawę z tego, że dla wielu ludzi słuchanie jej jęków na korcie może być irytujące, ale ona sama nie potrafi nad tym zapanować. To najprawdopodobniej nigdy już się nie zmieni.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

Aryna Sabalenka nie kryła wzruszenia po wygraniu US Open 2025 Al Bello AFP

Aryna Sabalenka jest jedną z kandydatek do zwycięstwa w WTA Finals 2025 ADEK BERRY AFP

Aryna Sabalenka miała kłopoty w starciu z Jessicą Pegulą. A na końcu mogła krzyknąć z radości. Jest coraz drugiego z rzędu tytułu najlepszej tenisistki świata CHARLY TRIBALLEAU/KENA BETANCUR AFP