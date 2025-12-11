Partner merytoryczny: Eleven Sports

Burza wokół Sabalenki. Ludzie nie wytrzymują. Teraz prawda wyszła na jaw

Kacper Dąderewicz

Kacper Dąderewicz

Aryna Sabalenka ma za sobą bardzo udany sezon 2025 - mimo przegranych kilku finałów Białorusinka utrzymała się na pierwszym miejscu w rankingu WTA. Teraz szlifuje swoją formę przed nadchodzącym tourem, a po meczach pokazowych z Naomi Osaką gościła w programie Jimmy'ego Fallona. Amerykański prezenter zadał jej dość zaskakujące pytanie dotyczące odgłosów, które Białorusinka wydaje na korcie.

Dwie ujęcia tej samej kobiety, jedna gra w tenisa na korcie, wyrażając silne emocje, zadzierając głowę i robiąc charakterystyczny grymas ust, drugie to uśmiechnięta twarz tej samej osoby w okrągłym kadrze, najprawdopodobniej zdjęcie z wywiadu telewizyj...
Aryna SabalenkaAdam Hunger / Todd Owyoung/NBCGetty Images

Kibice tenisa na całym świecie w bieżących tygodniach muszą pogodzić się z tym, że nie odbywają się żadne ważne zawody z najlepszymi zawodnikami i zawodniczkami na świecie.

W 2025 roku pierwsze miejsce w rankingu WTA utrzymała Aryna Sabalenka. W tym momencie jej przewaga nad drugą Igą Świątek wynosi niespełna 2500 punktów.

Sabalenka wzięła udział w aż trzech finałach wielkoszlemowych. Na Australian Open i Rolandzie Garrosie ostatecznie przegrała. Tytuł udało się zdobyć "jedynie" na US Open. Mimo wielu rozczarowań Białorusinka może być zadowolona z minionego roku w swoim wykonaniu.

Aktualnie Sabalenka przygotowuje się do nadchodzącego touru i szlifuje formę przed nadchodzącymi zawodami. W ostatnich dniach dała dwa pokazowe mecze z Naomi Osaką. Będąc w Stanach Zjednoczonych, wstąpiła również do Jimmy'ego Fallona, aby wystąpić w jego talk show.

"Nie mam nad tym żadnej kontroli". Sabalenka ujawnia prawdę ws. odgłosów na korcie

Podczas programu Fallon zapytał Sabalenkę o odgłosy wydawane przez nią na korcie przy uderzeniach piłki.

- Jesteś znana ze swojego... stękania na korcie - zaczął prezenter, pokazując gest odbijania piłki rakietą.

- Tak to pokazujesz? To nie ma nic wspólnego ze stękaniem - zaśmiała się Sabalenka.

- U mnie w domu ma - odparł Fallon, czym wywołał salwę śmiechu. Rozbawił również tenisistkę.

- Słyszeliśmy to na klipie. Zdajesz sobie sprawę w danej chwili, że wydajesz ten dźwięk? - zapytał Fallon.

- Nie, nie mam nad tym żadnej kontroli - ujawniła Sabalenka. 

Aryna Sabalenka nie przyznaje się więc do tego, że celowo wydaje z siebie odgłosy podczas swoich meczów. Wśród kibiców czy ekspertów pojawiały się już teorie, że Białorusinka w ten sposób chce denerwować i dekoncentrować swoje rywalki. Irytacja kibiców na trybunach, która występuje przy okazji, miałaby być przykrym efektem ubocznym.
Sabalenka głośno jęczała na korcie. Reporter nie wytrzymał. Po meczu zapytał wprost

Później Sabalenka wspomniała, jak podczas meczu pokazowego z Novakiem Djokoviciem, miała podpięty mikrofon. I właśnie wtedy tak naprawdę miała zdać sobie sprawę z tego, jaka jest prawda.

- Wtedy sobie pomyślałam: "O mój Boże, jak ja stękam. To jest tak złe dla tych wszystkich ludzi. Musimy im dać zatyczki do uszu" - opowiedziała Sabalenka.

Białoruska gwiazda tenisa wyznała, iż zdaje sobie sprawę z tego, że dla wielu ludzi słuchanie jej jęków na korcie może być irytujące, ale ona sama nie potrafi nad tym zapanować. To najprawdopodobniej nigdy już się nie zmieni.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEOANDREA BERNARDI / AFPTV / AFPAFP
Kobieta ze wzruszoną miną trzyma dłońmi twarz, na jej twarzy widać łzy wzruszenia. Ubrana jest w sportowy strój i złote naszyjniki, a na dłoniach ma czerwony lakier do paznokci. W tle rozmyte sylwetki innych osób.
Aryna Sabalenka nie kryła wzruszenia po wygraniu US Open 2025Al BelloAFP
Tenisistka wykonuje dynamiczne uderzenie piłki podczas meczu tenisowego, skupiona na rozgrywce. W tle kontrastujące, niebieskie linie kortu podkreślają sportowy charakter sceny.
Aryna Sabalenka jest jedną z kandydatek do zwycięstwa w WTA Finals 2025ADEK BERRYAFP
Z lewej strony tenisistka w czarnej sukience sportowej na korcie, odwrócona tyłem, podnosi ręce po zdobyciu punktu. Z prawej widoczne zbliżenie tej samej zawodniczki, przecierającej oko, z wyrazem silnych emocji na twarzy.
Aryna Sabalenka miała kłopoty w starciu z Jessicą Pegulą. A na końcu mogła krzyknąć z radości. Jest coraz drugiego z rzędu tytułu najlepszej tenisistki świataCHARLY TRIBALLEAU/KENA BETANCURAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja