Sabalenka głośno jęczała na korcie. Reporter nie wytrzymał. Po meczu zapytał wprost

Aryna Sabalenka jest na najlepszej drodze do obrony tytułu sprzed roku . Półfinałowy bój przebrnęła bez straty seta, wygrywając z Coco Gauff 7:6 (7-2), 6:4 . Mimo porażki po meczu Amerykanka ochoczo odpowiadała na zadawane przez dziennikarzy pytania.

- Miałam swoje szanse w obu setach, ale dzisiaj to ona zagrała lepiej. Czuję, że zrobiłam wszystko, co mogłam . Zgodnie z planem, który sobie założyłam. Rywalka lepiej serwowała i popełniała mniej błędów. Dlatego zagra w finale - powiedziała Gauff na pomeczowej konferencji prasowej.

Gauff dzieliła się wrażeniami po przegranym półfinale. Padło niespodziewane pytanie

Jeden z obsługujących turniej reporterów poruszył ciekawy wątek. Zapytał o głośne jęki wydawane przez Sabalenkę w trakcie gry. Zwrócił uwagę, że Białorusinka wydawała jęki nawet wtedy, gdy piłkę uderzała jej rywalka . Czy mogło to być celowe działanie, by zakłócić koncentrację Amerykanki?

- Nie, nie sądzę - odpowiedziała sama zainteresowana. - Nie odebrałam tego w ten sposób. Wydaje im się, że ona tak reaguje cały czas. Zdarzało mi się grać z tenisistkami, które zaczynały jęczeć dłużej i częściej przy stanie 30-30 lub w grze na przewagi. Jeśli ktoś robi to spójnie, ma taki trwały nawyk, to to nie mogę nic negatywnego na ten temat powiedzieć.