- Zaczęłam ten mecz bardzo dobrze, właśnie tak, jak chciałam w niego wejść. W pierwszym "secie walki" dobrze poradziłam sobie w takich warunkach. Było dla mnie jasne, że w drugim secie rywalka spróbuje poszukać różnych rozwiązań. I serwowała lepiej, czy mówiąc inaczej, mądrzej - analizowała wydarzenia po meczu Laura Siegemund, która solidnie postawiła się w ćwierćfinale Arynie Sabalence.

Sabalenka z irytującą manierą. Niemka odnosi się do sprawy

Białorusinka jednak po raz "enty" udowodniła, że zajmowana przez nią pozycja nie jest dziełem przypadku. Bo już po wielokroć wychodziła z niemałych opresji. - Ona nie przez przypadek jest numerem jeden na świecie - Niemka nie miała kłopotów z tym, by pochwalić swoją przeciwniczkę.

Kłopotliwą sytuację w trakcie meczu stwarzała za to Arena Sabalenka. Ktoś powie "taki urok gigantki", ale to nie jest zmierzenie się z tematem, który jest również problemem. Wiadomo, że w takim sporcie, jak tenis, który jest niezwykle intensywny, sportowcy często całym sobą odbijają piłkę, bez przerwy będąc w dynamice ruchów. I nieraz, gdy wymiana staje się bardzo długa, okrzyki wynikające z wysiłku są raczej zrozumiałe i naturalne. Co innego jednak, gdy zawodnik praktycznie od pierwszej piłki, jak to ma w zwyczaju Białorusinka, dodaje nieustanny akompaniament do swoich odbić. I to naprawdę mocno słyszalny.

W trakcie drugiego seta popełniłem na portalu X następujący wpis: "Laura Siegemund vs Aryna Sabalenka. Sensacja oddaliła się, ale jedno jest pewne. Nie da się wytrzymać tych jęków Białorusinki. Praca w warunkach szkodliwych". Moje odczucia, jako uczestnika tego widowiska, spotkały się z dużym poparciem, mierzonym liczbą polubień oraz komentarzami.

W reakcji ktoś zamieścił nawet taką grafikę, mającą obrazować, że w skali głośności mierzonej poziomem decybeli Sabalenka jest pomiędzy ryczącymi lwami, a klaksonem samochodu. Tak czy inaczej, taed maniera jest uciążliwa, czego wyraz dawała publiczność. Byłem świadkiem, gdy ludzie reagowali pomrukiem na każdy, najgłośniejszy dźwięk artykułowany przez Białorusinkę.

Siegemund: Muszę zobaczyć, co ona robiła

Dlatego postanowiłem się dowiedzieć, jak w takich warunkach czuje się przeciwniczka Białorusinki, stąd wybrałem się na konferencję prasową Niemki. I zadałem jej pytanie, czy skoro jest to tak drażliwe z pozycji trybun, to również jej przeszkadza? A jeśli tak, to czy powinno się coś z tym zrobić?

- Tak, szczerze mówiąc, nie słyszałam ani nie widziałam zbyt wiele. Natomiast słyszałam, że czasami tłum jest z czegoś niezadowolony. Prawdę mówiąc nie wiem, co ona robiła, bo skupiałam się tylko na sobie. A kiedy akcja punktowa się kończyła, szłam do swojego ręcznika. Naprawdę nie zwracałam uwagi na to, co robiła po punktach - odparła ćwierćfinalistka Wimbledonu. Dodała jednak coś jeszcze, w tym świetne, bardzo istotnego.

- Kilka razy słyszałam, jak ludzie mówili, że nie powinna czegoś takiego robić. Oczywiście muszę to najpierw zobaczyć, co ona właściwie robiła - zakończyła wątek Siegemund.

Artur Gac, Wimbledon

