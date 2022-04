81-letni Pele opuścił szpital w Sao Paulo

Lekarze określi stan legendy piłki jako dobry i stabilny.

81-latek we wrześniu ubiegłego roku przeszedł operację usunięcia guza i od tego czasu co jakiś czas przechodzi zabiegi. W lutym tego roku został przyjęty do szpitala na rundę chemioterapii, kiedy wykryto infekcję dróg moczowych.

Pele ma problemy ze zdrowiem

Były napastnik Brazylii, z którą zdobył trzy mistrzostwa świata, Santosu i New York Cosmos miał w ostatnich latach w ogóle szereg problemów zdrowotnych, w tym przeszedł operację biodra, która spowodowała nawracający ból i problemy z chodzeniem. Pele przez to zmniejszył przestał udzielać się publicznie, ale pozostaje aktywny w mediach społecznościowych.

