19-latka w śpiączce. Kibice apelują do FIFA i UEFA, sytuacja jest poważna

Celine Haidar uważana jest za wschodzącą gwiazdę kobiecego futbolu w Libanie. 19-latka jest członkinią młodzieżowej kadry narodowej do lat 20 , jednak mimo młodego wieku na swoim koncie ma naprawdę imponujące osiągnięcia, o których wiele rywalek może jedynie pomarzyć. Jest bowiem dwukrotną triumfatorką mistrzostw Azji Zachodniej. Kilka dni temu kariera młodej gwiazdy futbolu została jednak brutalnie wstrzymana. Nie wiadomo, czy Haidar jeszcze kiedykolwiek wróci na boisko.

Celine Haidar ucierpiała podczas nalotu Izraela na stolicę Libanu. Przebywa na oddziale intensywnej terapii

W sobotę 16 listopada nastolatka przebywała na południowych przedmieściach stolicy Libanu, kiedy nagle Izrael rozpoczął nalot. Sportsmenka została niefortunnie trafiona odłamkiem pocisku. Jej stan był na tyle poważny, że błyskawicznie została ona przetransportowana do szpitala w Hadath. Stamtąd 19-latka trafiła do placówki w Achrafieh. Do tej pory przebywa na oddziale intensywnej terapii.