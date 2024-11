Zalewski w tarapatach po zmianie trenera. Włosi brutalnie tonują optymizm

Niełatwa jesień Nicoli Zalewskiego

Runda jesienna sezonu 2024/2025 to trudny okres dla Nicoli Zalewskiego. Już wiosną poprzedniej kampanii był jednym z niewielu piłkarzy AS Roma, którzy nie cieszyli się z powodu przybycia Daniele de Rossiego. Włoch - w przeciwieństwie do Jose Mourinho - odstawił reprezentanta Polski od gry. A choć ten w barwach narodowych prezentował wysoką formę, po Euro 2024 jego sytuacja się jeszcze pogorszyła. "Giallorossi" mieli bowiem w planach sprzedaż swojego podopiecznego do Galatasaray. Pozostał mu tylko rok kontraktu i była to ostatnia okazja, by na nim zarobić. Polak zbuntował się i postanowił pozostać w Wiecznym Mieście. Z tego powodu odsunięto go od składu, a choć - po zagrożeniu rzymianom rozpoczęciem działań prawnych - ostatecznie wrócił do zespołu, nie mógł liczyć na pewny plac. Sytuacja nie zmieniła się zanadto po przyjściu Ivana Juricia, a gdy 22-latek dostawał szansę, popełniał istotne błędy.