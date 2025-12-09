Wspaniałe wieści z obozu Legii. Awans do fazy pucharowej LM stał się faktem
Ostatnie tygodnie zdecydowanie nie są zbyt łaskawe dla kibiców seniorskiej kadry Legii Warszawa. Niemniej sympatycy "Wojskowych" wreszcie otrzymali konkretny powód do świętowania. Po dwukrotnym pokonaniu młodzieżówki greckiego PAOKu, juniorzy warszawskiej drużyny wywalczyli awans do fazy pucharowej tegorocznych rozgrywek Liga Młodzieżowa UEFA, a więc juniorskiego odpowiednika Ligi Mistrzów.
W ostatnich tygodniach z obozu Legii Warszawa napływają głównie negatywne informacje. "Wojskowi" nie weszli w obecny sezon zbyt dobrze skutkiem czego, po 17. rozegranych spotkaniach znajdują się oni w strefie spadkowej z PKO BP Ekstraklasy. Do takiego stanu rzeczy mocno przyczyniła się chociażby niedawna sensacyjna porażka z Piastem Gliwice.
Nie do pozazdroszczenia jest także sytuacja "Wojskowych" w rozgrywkach Ligi Konferencji. Obecnie znajdują się oni bowiem na 28. lokacie, która nie jest premiowana możliwością walki o awans do fazy play-off. Kibice warszawskiego klubu nie mają więc zbyt wielu powodów do radości.
Te postanowili im jednak sprezentować zawodnicy z drużyny U-19, którzy w zeszłym sezonie zostali młodzieżowymi mistrzami Polski. Sukces ten otworzył im drogę do walki o możliwość gry w fazie pucharowej tegorocznej Ligi Młodzieżowej UEFA (odpowiednim Ligi Mistrzów).
Legia może świętować. Sukces drużyny U-19, powalczą z europejskimi gigantami
Jako młodzieżowy mistrz Polski "Wojskowi" otrzymali prawo do gry w tzw. Ścieżce Mistrzów Krajowych. Rozpoczęli oni swoją europejską batalię od 2. rundy kwalifikacyjnej, gdzie czekali na nich rówieśnicy z Fiorentiny. W pierwszym meczu juniorzy Legii pokazali absolutną dominację, wygrywając aż 4:1. Wyjazd do Włoch był jednak znacznie trudniejszy. Podopieczni Patryka Seppelta Gorajewskiego przegrali na obcym terenie (2:3), lecz zaliczka bramkowa z pierwszego spotkania pozwoliła im przejść do decydującej fazy tej części rywalizacji.
Tam czekali już na nich juniorzy greckiego PAOKu, którzy w poprzednim etapie pewnie pokonali Akureyri. Tym razem trafili oni jednak na ekipę, która za wszelką cenę chciała sprawić rozżalonym kibicom choć trochę radości.
Pierwsze starcie Legii z PAOKiem odbyło się 25 listopada. Wówczas bohaterem polskiej ekipy okazał się Samuel Kovacik, który dwukrotnie ugodził rywali. Ci odpowiedzieli na ciosy, lecz dopiero w 79. minucie. Ostatecznie mecz zakończył się więc wynikiem 2:1.
Rewanż w Salonikach przebiegał nieco inaczej. W pierwszej połowie obydwie ekipy nie zdołały znaleźć drogi do bramki, co oczywiście premiowało awansem polskich zawodników. Sytuacja zmieniła się jednak, kiedy to gola w 54. minucie zdobył Paschalis Stylos. Juniorzy Legii byli jednak mocno zdeterminowani, aby otrzymać szansę zaprezentowania się na tle europejskich gigantów. Ich marzenia urzeczywistniły dwa gole: ten z 75. minuty autorstwa Szymona Piasty, oraz ten z 83. minuty, którego strzelcem był nie kto inny jak Samuel Kovacik. To trafienie ostatecznie odebrało nadzieje rywalom, którzy od 81. minuty musieli grać w osłabieniu po czerwonej kartce dla Pavlosa Tsiotasa.
Opisane wyżej triumfy sprawiły, że Legia Warszawa U-19 wywalczyła awans do 1/16 finału Ligi Młodzieżowej UEFA. Tam juniorzy "Wojskowych" zmierzą się z jedną z drużyn, które zakończą zmagania równoległej Ścieżki Ligi Mistrzów na miejscach 7-16. Losowanie rywali odbędzie się 12 grudnia.