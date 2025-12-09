Wspaniałe wieści z obozu Legii. Awans do fazy pucharowej LM stał się faktem

W ostatnich tygodniach z obozu Legii Warszawa napływają głównie negatywne informacje. "Wojskowi" nie weszli w obecny sezon zbyt dobrze skutkiem czego, po 17. rozegranych spotkaniach znajdują się oni w strefie spadkowej z PKO BP Ekstraklasy. Do takiego stanu rzeczy mocno przyczyniła się chociażby niedawna sensacyjna porażka z Piastem Gliwice.

Nie do pozazdroszczenia jest także sytuacja "Wojskowych" w rozgrywkach Ligi Konferencji. Obecnie znajdują się oni bowiem na 28. lokacie, która nie jest premiowana możliwością walki o awans do fazy play-off. Kibice warszawskiego klubu nie mają więc zbyt wielu powodów do radości.

Te postanowili im jednak sprezentować zawodnicy z drużyny U-19, którzy w zeszłym sezonie zostali młodzieżowymi mistrzami Polski. Sukces ten otworzył im drogę do walki o możliwość gry w fazie pucharowej tegorocznej Ligi Młodzieżowej UEFA (odpowiednim Ligi Mistrzów).

Legia może świętować. Sukces drużyny U-19, powalczą z europejskimi gigantami

Jako młodzieżowy mistrz Polski "Wojskowi" otrzymali prawo do gry w tzw. Ścieżce Mistrzów Krajowych. Rozpoczęli oni swoją europejską batalię od 2. rundy kwalifikacyjnej, gdzie czekali na nich rówieśnicy z Fiorentiny. W pierwszym meczu juniorzy Legii pokazali absolutną dominację, wygrywając aż 4:1. Wyjazd do Włoch był jednak znacznie trudniejszy. Podopieczni Patryka Seppelta Gorajewskiego przegrali na obcym terenie (2:3), lecz zaliczka bramkowa z pierwszego spotkania pozwoliła im przejść do decydującej fazy tej części rywalizacji.

Tam czekali już na nich juniorzy greckiego PAOKu, którzy w poprzednim etapie pewnie pokonali Akureyri. Tym razem trafili oni jednak na ekipę, która za wszelką cenę chciała sprawić rozżalonym kibicom choć trochę radości.

Pierwsze starcie Legii z PAOKiem odbyło się 25 listopada. Wówczas bohaterem polskiej ekipy okazał się Samuel Kovacik, który dwukrotnie ugodził rywali. Ci odpowiedzieli na ciosy, lecz dopiero w 79. minucie. Ostatecznie mecz zakończył się więc wynikiem 2:1.

Rewanż w Salonikach przebiegał nieco inaczej. W pierwszej połowie obydwie ekipy nie zdołały znaleźć drogi do bramki, co oczywiście premiowało awansem polskich zawodników. Sytuacja zmieniła się jednak, kiedy to gola w 54. minucie zdobył Paschalis Stylos. Juniorzy Legii byli jednak mocno zdeterminowani, aby otrzymać szansę zaprezentowania się na tle europejskich gigantów. Ich marzenia urzeczywistniły dwa gole: ten z 75. minuty autorstwa Szymona Piasty, oraz ten z 83. minuty, którego strzelcem był nie kto inny jak Samuel Kovacik. To trafienie ostatecznie odebrało nadzieje rywalom, którzy od 81. minuty musieli grać w osłabieniu po czerwonej kartce dla Pavlosa Tsiotasa.

Opisane wyżej triumfy sprawiły, że Legia Warszawa U-19 wywalczyła awans do 1/16 finału Ligi Młodzieżowej UEFA. Tam juniorzy "Wojskowych" zmierzą się z jedną z drużyn, które zakończą zmagania równoległej Ścieżki Ligi Mistrzów na miejscach 7-16. Losowanie rywali odbędzie się 12 grudnia.

Legia Warszawa U-19 PIOTR KUCZA/FOTOPYK Newspix.pl

Kadr z meczu Legia - PAOK PIOTR KUCZA/FOTOPYK Newspix.pl

Kadr z meczu Legia - PAOK PIOTR KUCZA/FOTOPYK Newspix.pl

Legia Warszawa - Sparta Praga. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport