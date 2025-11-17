Robert Lewandowski zalicza właśnie kolejne udane rozgrywki w barwach Barcelony. Mimo kilku urazów polski napastnik zdołał rozegrać 12 spotkań, w których to dał swojemu zespołowi 7 trafień.

Mimo świetnej dyspozycji dość otwarcie mówi się jednak, że obecny sezon będzie prawdopodobnie ostatnim, w który Lewandowski wybiegać będzie na murawę w koszulce "Dumy Katalonii". Polak jest już na bardzo zaawansowanym etapie swojej przygody z piłką nożną, co dla włodarzy klubu, którzy chcą zabezpieczyć przyszłość Barcelony, może stanowić pewną przeszkodę w ponownym przedłużeniu umowy 37-latka.

Sporo mówi się, że potencjalnym następcą Lewandowskiego może zostać Harry Kane. Byłby to dość ciekawy wybór, a to ze względu na liczne podobieństwa między jego obecną sytuacją, a tą, w której4 lata temu kapitan reprezentacji Polski przenosił się do stolicy Katalonii. Trzeba jednak zaznaczyć, że Kane nie jest już młodym i perspektywicznym graczem. W przyszłym roku Anglik skończy 33 lata, co jak na zawodowego piłkarza jest dość zaawansowanym wiekiem. Okazuje się jednak, że ta kwestia nie jest aż tak wielką przeszkodą w oczach kibicowskiemu zespołu. Co więcej, przyczynił się do tego sam Robert Lewandowski.

Lewandowski "otworzył oczy" kibicom Barcelony. To może ułatwić transfer Kane'a

Zdaniem ekspertów z portalu "Mundo Deportivo", polski napastnik uświadomił kibicom "Dumy Katalonii" jeden bardzo istotny fakt - nie każdy leciwy zawodnik musi drastycznie obniżać loty.

Lewandowski trafił do Barcelony mając 33 lata. Wielu graczy w jego wieku zaczyna wyraźnie odstawać parametrami oraz liczbami od topowych nazwisk świata futbolu. "Lewy" zmienił jednak postrzeganie zawodników będących w zaawansowanym momencie kariery. Dotychczas rozegrał on 159 spotkań w barwach Barcelony, a w ich trakcie zdołał strzelić aż 108 goli i zanotować 20 asyst. Tym samym Lewandowski już teraz przebił liczbę goli, jaką zdobył podczas swojego pobytu w Borussii Dortmund (103).

Długowieczny zdaje się również być Harry Kane, który po latach wierności opuścił Tottenham, przenosząc się w 2023 roku do Bawarii. W barwach Bayernu rozegrał on dotychczas 113 spotkań, notując imponujący bilans 108 trafień oraz 29 asyst. Oznacza to, że w mniejszej ilości meczów zanotował on nieco lepsze liczby od tych, które w Katalonii wykręcił dotychczas Lewandowski. To właśnie te argumenty miały "przekonać" kibiców Barcelony do pomysłu ściągnięcia Kane'a.

"Nienaganna gra Lewandowskiego w Barcelonie, [...], znacznie poprawia postrzeganie, jakie nieoficjalna społeczność kibiców Barcelony miałaby w kontekście pozyskania Kane'a" - tłumaczą hiszpańscy dziennikarze.

Robert Lewandowski Lalo R. Villar East News

Harry Kane w meczu z Interem Mediolan SVEN HOPPE / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP AFP

Robert Lewandowski MIGUEL RIOPA AFP

