Kiedy FC Barcelona wpada w poważne tarapaty związane z obsadą na pozycji bramkarza w newralgicznym momencie sezonu - sięga po Wojciecha Szczęsnego, który rusza na ratunek. To już niedługo stanie się chyba klubową tradycją.

Obecność polskiego bramkarza w obliczu kontuzji Joana Garcii dała Hansiemu Flickowi niebywały komfort. Właśnie dlatego Wojciech Szczęsny został w FC Barcelona - aby służyć młodszemu koledze dobrą radą, a w razie potrzeby wskoczyć za niego między słupki.

Hansi Flick oficjalnie potwierdza: Wojciech Szczęsny wraca do gry

Kiedy Joan Garcia doznał urazu podczas sesji treningowej, powrót do bramki Wojciecha Szczęsnego był praktycznie przesądzony. Teraz jednak mamy oficjalne potwierdzenie, ponieważ na konferencji prasowej głos w tej sprawie zabrał Hansi Flick we własnej osobie.

- Oczywiście, jesteśmy smutni z powodu braku. Wykonał świetną pracę, ale takie rzeczy się zdarzają. Teraz wraca Szczęsny. W drugiej połowie zeszłego sezonu wygraliśmy z nim prawie każdy mecz i trzy trofea. To fantastyczny bramkarz i człowiek. Nie mam co do tego wątpliwości - skomentował Hansi Flick.

Joan Garcia w sobotę 27 września przeszedł artroskopię kolana. Jego przerwa spowodowana urazem łąkotki potrwa 5-6 tygodni. W tym czasie FC Barcelona zmierzy się m.in. z Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów u siebie oraz z Realem Madryt w lidze hiszpańskiej na wyjeździe. W obu tych meczach wystąpi Wojciech Szczęsny.

Pierwszy mecz po powrocie również nie będzie łatwy, ale nieporównywalnie bardziej "łaskawy" dla polskiego bramkarza.FC Barcelona już w niedzielę zmierzy się z Realem Sociedad San Sebastian. Kluczową informacją jest to, że podopieczni Hansiego Flicka zagrają na własnym terenie. Na wyjeździe bowiem z Baskami gra im się wyjątkowo trudno.

Podczas tej samej konferencji Hansi Flick potwierdził, że swoje minuty w meczu z Realem Sociedad dostanie powracający po kontuzji Lamine Yamal. Niedostępni będą natomiast: Raphinha, Fermin Lopez, Gavi i oczywiście Joan Garcia.

FC Barcelona. Na zdjęciu polski bramkarz Wojciech Szczęsny oraz trener Hansi Flick

Wojciech Szczęsny wraca do bramki FC Barcelona Photo by JOSE BRETON / NurPhoto / Matthieu Mirville / DPPI AFP

FC Barcelona. Na zdjęciu bramkarz Wojciech Szczęsny oraz trener Hansi Flick Wojciech Olkusnik/East News / AFP7 vía Europa Press/Associated Press/East News East News