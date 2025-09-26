Partner merytoryczny: Eleven Sports

Koszmarny błąd bramkarza Barcelony, a teraz takie wieści. Szczęsny może się szykować

Kacper Dąderewicz

Joan Garcia, czyli pierwszy bramkarz FC Barcelona przeżywa teraz złe dni. W czwartek zanotował pierwszą poważną wpadkę i zawinił przy golu dla Realu Oviedo, a dzień później hiszpańskie media poinformowały o jego kontuzji. Hiszpański golkiper doznał jej podczas sesji treningowej. Jeśli uraz wykluczy go z gry w weekend, do bramki "Dumy Katalonii" najprawdopodobniej wróci Wojciech Szczęsny.

Joan Garcia / Wojciech Szczęsny
Joan Garcia / Wojciech Szczęsny Visionhaus/ Judit CartielGetty Images

Bardzo możliwe, że Wojciech Szczęsny wróci do bramki FC Barcelona szybciej, niż można było się spodziewać. Katalońskie media, w tym "Sport", "Mundo Deportivo" i Gerard Romero zgodnie poinformowały, że Joan Garcia doznał kontuzji na treningu.

- Według Jijantes kataloński bramkarz jest kontuzjowany i opuści mecze z Realem Sociedad, PSG i Gironą; powróci po przerwie reprezentacyjnej - informuje "Mundo Deportivo, powołując się na medium Gerarda Romero.

Joan Garcia kontuzjowany. Szczęsny wraca do gry? Wszystko na to wskazuje

Jeśli te informacje się potwierdzą, można zakładać, że w wyżej wymienionych spotkaniach bramkarzem FC Barcelona będzie pierwszy rezerwowy golkiper, czyli Wojciech Szczęsny. 

Oczywiście, ostateczna decyzja w tej sprawie należy do Hansiego Flicka. Wydaje się to być jednak tylko formalnością, ponieważ pod nieobecność Marka-Andre ter Stegena Polak nie ma żadnej konkurencji.

W tym momencie FC Barcelona może być zadowolona z tego, że ostatecznie podpisała nową umowę z Wojciechem Szczęsnym. Dzięki temu w trudnej sytuacji może wystawić w pierwszym składzie bramkarza, który w poprzednim sezonie nauczył się specyficznej gry drużyny prowadzonej przez Hansiego Flicka.

Szczególnie trudno zapowiada się mecz Ligi Mistrzów z Paris Saint-Germain, czyli obrońcami tytułu klubowych mistrzów Europy. Paryżanie do Barcelony przyjadą jednak również w osłabionym składzie - bez Ousmane'a Dembele, Desire Doue, Marquinhosa i Joao Nevesa. 

Na mecz z PSG wrócić już natomiast mają dwaj piłkarze Barcy - Lamine Yamal i Alejandro Balde.

Joan Garcia natomiast w pierwszych meczach nowego sezonu prezentował się znakomicie i nie zmienia tego nawet fatalny błąd popełniony w meczu z Realem Oviedo, za który Barcelona zapłaciła golem na 0:1. Jeśli Wojciech Szczęsny chce, aby zmiana w bramce była jak najmniej zauważalna pod względem poziomu sportowego, czeka go bardzo trudne zadanie.

Paulina Czarnota-Bojarska o najnowszych wydarzeniach w polskiej piłce. WIDEOPaulina Czarnota BojarskaINTERIA.TV

