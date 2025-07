Polki przegrywają i odpadają, ale Euro to nie koniec. Oto kolejny cel

- Spodziewałyśmy się, że to będzie trudny mecz, ale podjęłyśmy walkę. Niestety, w tym spotkaniu rywalki były górą. Szwedki grały jeszcze bardziej fizycznie niż Niemki. Przede wszystkim są od nas wyższe, więc trudno skakało się z nimi do głowy, czy wchodziło w pojedynki.

- Nie uważam, że po niej nasz plan na mecz się posypał. Dalej konsekwentnie grałyśmy to, co było w założeniach. Jednak Szwedki wyszły na nas mocno ofensywnie i kontrolowały mecz, ale uważam, że wyciągniemy z tego lekcję i następne spotkanie będzie zdecydowanie lepsze.

- To na pewno będzie dla nas duża lekcja. Grając z takimi zespołami, dużo się uczymy i to na tak dużych turniejach. Rywalizujemy z najlepszymi zespołami i sam fakt, że tu awansowałyśmy pokazuje, że jesteśmy bardzo mocny zespołem.

- Fizycznie czułyśmy się dobrze, ale to jest wielki turniej i musimy nastawić się na to, że mecze nie będą łatwe, i że musimy dużo biegać. Do tego grałyśmy dużo w defensywie, czyli bez piłki, a to nie jest łatwe.