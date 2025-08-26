Mistrzostwa Europy ponownie w Polsce? Oficjalny komunikat PZPN, padła konkretna data

W 2012 roku Polska wspólnie z Ukrainą zorganizowała piłkarskie mistrzostwa Europy mężczyzn. Później w naszym kraju organizowane były młodzieżowe mistrzostwa Europy U-21 (2017), mistrzostwa świata FIFA U-20 (2019) czy mistrzostwa Europy kobiet U-19 (2025). W przyszłym roku w Polsce odbędą się również mistrzostwa świata kobiet FIFA U-20. We wtorek (26 sierpnia) Polski Związek Piłki Nożnej potwierdził, że będzie ubiegał się o kolejną wielką imprezę.

Polski Związek Piłki Nożnej, reprezentowany przez Sekretarza Generalnego Łukasza Wachowskiego, złożył do UEFA pełną dokumentację przetargową w sprawie przyznania Polsce prawa organizacji turnieju finałowego UEFA Women’s EURO 2029

W rozgrywkach weźmie udział 16 drużyn, które rozegrają łącznie 31 meczów: 24 spotkania fazy grupowej, cztery ćwierćfinały, dwa półfinały oraz finał. Obecnymi mistrzyniami Europy są reprezentantki Anglii. W turnieju Euro 2025 pierwszy raz w historii udział wzięły Polki, które zajęły trzecie miejsce w swojej grupie.

Euro 2029 w Polsce. Gdzie odbędą się mecze?

Zgodnie z wymaganiami UEFA, gospodarz mistrzostw musi dysponować stadionem o pojemności min. 50 000 widzów, trzema stadionami na co najmniej 30 000 miejsc oraz czterema mogącymi pomieścić powyżej 20 000 kibiców.

- PZPN wytypował osiem stadionów piłkarskich spełniających te kryteria, zlokalizowanych w siedmiu miastach: Białystok, Gdańsk, Kraków, Szczecin, Warszawa (PGE Narodowy oraz stadion Legii), Wrocław i Zabrze. Wszystkie samorządy aktywnie uczestniczyły w przygotowaniu aplikacji konkursowej i zadeklarowały gotowość do współpracy przy organizacji turnieju - czytamy.

Decyzja o wyborze gospodarza mistrzostw Europy 2029 zapadnie 3 grudnia. Kontrkandydatami Polski są Niemcy, Portugalia oraz wspólna kandydatura Szwecji i Danii.

Ewa Pajor z koleżankami zapowiadają walkę o pierwszą bramkę i pierwsze punkty dla Polski podczas Euro 2025 Andrzej Iwańczuk/Reporter East News

Ewa Pajor Sebastian Christoph Gollnow/dpa AFP

Trenerka Nina Patalon z Ewą Pajor (w środku) i Eweliną Kamczyk podczas Euro 2025 SEBASTIAN CHRISTOPH GOLLNOW AFP

Łukasz Wachowski: Sprawa ze stadionem dla kadry wyjaśni się w ciągu kilku dni Polsat Sport Polsat Sport