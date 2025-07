Książę William dotrzymał obietnicy. Zasiadł na trybunach. I to z kim

Dwa lata temu książę William niespodziewanie znalazł się w ogniu krytyki po tym, jak nie pojawił się na meczu finałowym mistrzostw świata w piłce nożnej kobiet z udziałem reprezentantek Anglii. Wówczas "Lwice" o złoto walczyły z reprezentantkami Hiszpanii w słonecznej Australii. Przedstawiciele brytyjskiej rodziny królewskiej mieli wówczas tłumaczyć, że lot z Europy do miejsca, w którym rozgrywany był finał, był zbyt długi i następca tronu właśnie z tego powodu ominął to spotkanie. I choć Angielki finalnie mecz ten przegrały, brytyjskie media nie kryły rozżalenia zachowaniem 43-latka.

Wówczas księcia Walii ostro krytykował m.in. Piers Morgan , który zwrócił uwagę na fakt, że do Australii na finał mistrzostw świata przyleciała wówczas królowa Hiszpanii , aby dopingować swoje poddane. "Z całym szacunkiem, Wasza Królewska Wysokość, powinien był Pan wsiąść do samolotu " - twierdził znany dziennikarz.

W tym roku książę William postanowił uniknąć kolejnego skandalu. Przerwał on rodzinny urlop, aby wybrać się na mecz finałowy mistrzostw Europy z udziałem "Lwic" . Wiadomość o podróży następcy tronu i prezesa Angielskiego Związku Piłki Nożnej do Szwajcarii przekazał w oficjalnym komunikacie Pałac Kensington.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami członek brytyjskiej rodziny królewskiej zjawił się na niedzielnym meczu mistrzostw Europy w piłce nożnej kobiet. Podczas wizyty w Szwajcarii towarzyszyła mu wyjątkowa osoba - na finał kobiecego Euro 43-latek zabrał bowiem swoją córkę, księżniczkę Charlotte . Syn króla Karola na stadionie St. Jakob-Park w Bazylei pojawił się w czarnym garniturze , do którego dobrał białą koszulę i kolorowy krawat w paski. Jego pociecha natomiast zachwyciła granatową sukienką w groszki.

Brytyjska rodzina królewska przyniosła szczęście "Lwicom". Choć w 25. minucie spotkania Hiszpanki otworzyły wynik bramką Mariony Caldentey, w drugiej połowie do remisu doprowadziła Alessia Russo. Triumfatorki tegorocznych mistrzostw Europy poznaliśmy dopiero po rzutach karnych, w których lepsze okazały się reprezentantki Anglii. To one po kilku godzinach zaciętej batalii nagrodzone zostały złotymi medalami i odebrały gratulacje od samego księcia Williama, który po zakończeniu meczu zszedł na murawę i brał czynny udział w ceremonii medalowej.