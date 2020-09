Dariusz Dziekanowski dla Interii: To bardzo źle świadczy o polskiej piłce. Wideo WIDEO |

Całkiem niedawno Joel Valencia został wybrany najlepszym piłkarzem polskiej ligi. Teraz ma być zawodnikiem Legii. To bardzo źle świadczy o poziomie naszej ligi. W angielskiej Championship nie miał prawa grać w pierwszej jedenastce. A my niestety nie szukamy czegoś nowego. To są na pewno dziwne transfery Legii - mówi w rozmowie z Interią były reprezentant Polski, ekspert Polsatu Sport Dariusz Dziekanowski.