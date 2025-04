I już wszystko jasne ws. gry Majchrzaka w Roland Garros. Epicki bój w Madrycie

Challenger ATP 100 w Madrycie. Kamil Majchrzak kontra Norbert Gombos w starciu o finał. I nie tylko

Sytuacja Polaka była już jasna. Gdyby wygrał z Gombosem, awansowałby na co najmniej 94. miejsce w rankingu ATP. Nawet w przypadku porażki w finale z Marinem Ciliciem , byłym mistrzem US Open i jednym z niewielu zawodników, którzy w karierze pokonali tercet: Djoković/Nadal/Federer.

A co oznacza 94. miejsce w najbliższy poniedziałek? To właśnie ranking, który obowiązuje jako wiążący zgłoszeń do Roland Garros. Polak miałby właściwie pewny start w głównych zmaganiach w Paryżu, bo ostatnio zapewniała go lokata 97. lub 98. A to gwarancja sporych pieniędzy, ale i możliwość innego ułożenia kalendarza, z turniejem w tygodniu poprzedzającym French Open.