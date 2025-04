Katorgi FC Barcelona w Madrycie. Lewandowski zmieniony, Szczęsny bohaterem

FC Barcelona w 2025 roku znów odnalazła formę, którą zachwycała kibiców i ekspertów w okresie sierpień - listopad. Wówczas "Duma Katalonii" była swego rodzaju niespodzianką, bo doprawdy trudno było oczekiwać, żeby Hansi Flick odmienił grę zespołu w tak znacznym stopniu w tak krótkim czasie. Do tego jednak doszło, a Niemiec okazał się wręcz trenerskim cudotwórcą, bo pracował na tym samym materiale ludzkim, co sezon wcześniej Xavi Hernandez.

Wyśmienita forma "Dumy Katalonii" w 2025 roku niespodzianką więc już nie jest, a bilans 23 rozegranych meczów bez żadnej porażki musi robić wrażenie, tym bardziej, gdy przypomnimy sobie, że w tym czasie "Blaugrana" rozbiła Real Madryt czy wyeliminowała Atletico Madryt z Pucharu Króla . To wszystko przekłada się na fakt, że zespół prowadzony przez Hansiego Flicka zdaje się być naprawdę blisko zdobycia kolejnych trofeów pod wodzą Niemca.

FC Barcelona ucieka Realowi Madryt. Szczęśliwe zwycięstwo w Madrycie

W tabeli La Liga to właśnie aktualni wicemistrzowie Hiszpanii są na kursie po odebranie tytułu Realowi Madryt, choć przewaga nad "Królewskimi" wynosi tylko lub aż cztery oczka. Sprawa awansu do ćwierćfinału Ligi Mistrzów zdaje się została załatwiona w pierwszym meczu, w którym to "Blaugrana" rozbiła Borussię Dortmund 4:0. Dzięki temu wynikowi Hansi Flick na wyjazdowy mecz 31. kolejki La Liga przeciwko nie musiał zbyt wiele zmieniać w składzie.