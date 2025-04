Gol z połowy w Ekstraklasie. I spora niespodzianka, kibice stali jak wryci

Śląsk do Krakowa przyjeżdżał bez większych nadziei na wywiezienie ze stolicy Małopolski choćby jednego punktu. PKO BP Ekstraklasa wielokrotnie pokazywała nam już jednak, że uwielbia niespodzianki. I do takowej doszło 12 kwietnia. Przyjezdni na prowadzenie wyszli jeszcze przed upływem pół godziny gry. Na listę strzelców wpisał się Mateusz Żukowski. Radość "Wojskowych" nie trwała długo. W doliczonym czasie futbolówkę do własnej siatki skierował Alex Petkov, co sprawiło, iż po przerwie gospodarze mogli nabrać wiatru w żagle.

