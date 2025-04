Lewandowski "okradziony" ze święta. A Barca i tak się cieszyła, sceny w Leganes

FC Barcelona w sobotni wieczór zrobiła kolejny spory krok do tego, by niebawem cieszyć się z kolejnego w historii mistrzostwa Hiszpanii. Podopieczni Hansiego Flicka może i nie zachwycili jakoś specjalnie w wyjazdowym starciu z Leganes, ale wywieźli z terenu rywala trzy bardzo ważne punkty do tabeli. Co ciekawe, żaden z zawodników gości nie strzelił się z bramki. Jedyne trafienie było samobójcze. Pechowcem, tuż po rozpoczęciu drugiej połowy, okazał się Jorge Saenz.

