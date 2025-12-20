Lewandowski i Szczęsny już w akcji i to tuż przed świętami. Od razu widać efekt

Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski pojawili się podczas szpitalnej akcji. Pierwsze skrzypce grał bramkarz FC Barcelony, którego nagranie ze spotkania szybko zostało zamieszczone jako jedno z najważniejszych z tegorocznych działań charytatywnych.

FC Barcelona zagra w niedzielę z Villarealem

FC Barcelona już w niedzielę o 16:15 rozegra mecz ligowy przeciw Villarealowi. Póki co Duma Katalonii zajmuje w tabeli ligowej miejsce pierwsze, a ich rywal - trzecie. Dzieli ich tylko Real Madryt, a to oznacza spory hit w hiszpańskich rozgrywkach.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEO ANDREA BERNARDI / AFPTV / AFP AFP

To również ostatni mecz Blaugrany przed świętami Bożego Narodzenia. Do gry zawodnicy wrócą już po Nowym Roku i 3 stycznia zostaną podjęci przez Espanyol. Przed tym wszystkim jednak Lewandowski, Szczęsny i ich koledzy wzięli udział w wyjątkowej akcji charytatywnej organizowanej cyklicznie przez ich klub.

Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny wzięli udział w wyjątkowej akcji

"Gracze rozdają prezenty z uśmiechem podczas tradycyjnej wizyty w szpitalu" - przekazał oficjalny profil FC Barcelony na Instagramie przy zamieszczonych zdjęciach. Znaleźli się na nich schowani za maseczkami ze względu na bezpieczeństwo małych pacjentów zarówno Robert Lewandowski jak i Wojciech Szczęsny.

Ten drugi zresztą dorobił się również wzruszającego nagrania, na którym przychodzi z prezentem do jednego z leżących na sali chłopców. Piłkarz postanowił go też przytulić. Z wieloma dziećmi udało się też zamienić kilka słów i trafiło także na paru małych fanów Barcelony. "Więcej niż tylko piłka nożna" - napisano na oficjalnym profilu FC Barcelony.

Rozwiń

Rozwiń

FC Barcelona. Na zdjęciu Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

FC Barcelona. Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski to już oficjalnie klubowi koledzy x.com @FCBarcelona / LLUIS GENE / AFP AFP