Lewandowski i Szczęsny już w akcji i to tuż przed świętami. Od razu widać efekt

Anna Dymarczyk

Anna Dymarczyk

Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny walczą jeszcze przed świętami w niedzielnym meczu z Villarealem. Wcześniej jednak FC Barcelona postanowiła dać sygnał do świątecznych działań charytatywnych w drużynie. Efekty szybko pojawiły się w mediach społecznościowych. Piłkarze postanowili odwiedzić w szpitalu chore dzieci i wręczyć im upominki.

Dwóch mężczyzn w sportowych koszulkach, podzielonych na dwa kadry, z czego jeden ubrany w strój bramkarza z zielonymi akcentami, drugi w koszulce w granatowo-czerwone pasy, obaj patrzą poważnie przed siebie
Wojciech Szczęsny i Robert LewandowskiJose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP / AFLO/NEWSPIX.PLAFP

Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski pojawili się podczas szpitalnej akcji. Pierwsze skrzypce grał bramkarz FC Barcelony, którego nagranie ze spotkania szybko zostało zamieszczone jako jedno z najważniejszych z tegorocznych działań charytatywnych.

FC Barcelona zagra w niedzielę z Villarealem

FC Barcelona już w niedzielę o 16:15 rozegra mecz ligowy przeciw Villarealowi. Póki co Duma Katalonii zajmuje w tabeli ligowej miejsce pierwsze, a ich rywal - trzecie. Dzieli ich tylko Real Madryt, a to oznacza spory hit w hiszpańskich rozgrywkach.

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEOANDREA BERNARDI / AFPTV / AFPAFP

To również ostatni mecz Blaugrany przed świętami Bożego Narodzenia. Do gry zawodnicy wrócą już po Nowym Roku i 3 stycznia zostaną podjęci przez Espanyol. Przed tym wszystkim jednak Lewandowski, Szczęsny i ich koledzy wzięli udział w wyjątkowej akcji charytatywnej organizowanej cyklicznie przez ich klub.

Robert Lewandowski i Wojciech Szczęsny wzięli udział w wyjątkowej akcji

"Gracze rozdają prezenty z uśmiechem podczas tradycyjnej wizyty w szpitalu" - przekazał oficjalny profil FC Barcelony na Instagramie przy zamieszczonych zdjęciach. Znaleźli się na nich schowani za maseczkami ze względu na bezpieczeństwo małych pacjentów zarówno Robert Lewandowski jak i Wojciech Szczęsny.

Ten drugi zresztą dorobił się również wzruszającego nagrania, na którym przychodzi z prezentem do jednego z leżących na sali chłopców. Piłkarz postanowił go też przytulić. Z wieloma dziećmi udało się też zamienić kilka słów i trafiło także na paru małych fanów Barcelony. "Więcej niż tylko piłka nożna" - napisano na oficjalnym profilu FC Barcelony.

