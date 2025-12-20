Od dłuższego czasu chwaleni za swoją postawę w barwach FC Porto są Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Polski duet obrońców trafił do portugalskiego giganta w minione lato i z miejsca zaczął grać razem w parze stoperów. Ostatnio jednak drugi z wymienionych podczas meczu pucharowego w 1/8 finału Pucharu Portugalii zaczął spotkanie na ławce i pojawił się na boisku na pozycji... lewego obrońcy. Jak tłumaczył wtedy Francesco Farioli zmiana ta była podyktowana kontuzją podstawowego lewego defensora, Francisco Moury.

- Kiwior grał tam wiele razy, udowodnił swoją wartość na kilku pozycjach. Jest inteligentny. Może grać na różnych pozycjach - powiedział cytowany przez sapo.pt.

Inaczej za to prezentuje się sytuacja Jana Bednarka, który nawet w pucharowym starciu rozegrał pełne 90 minut i kolejny raz nie zawiódł swojej drużyny oraz trenera. 29-latek zdaje się być pewny swojego miejsca w podstawowym składzie.

Co ciekawe, Porto mimo znakomitych wyników i dobrej postawie reprezentantów Polski zdecydowało się na wzmocnienie linii defensywnej. W sobotnie popołudnie oficjalnie potwierdzono pozyskanie Thiago Silvy, 41-letniego Brazylijczyka.

- Thiago Silva to nowy nabytek FC Porto. Historyczny brazylijski obrońca wraca do Porto po zakończeniu kontraktu z Fluminense, gdzie grał przez ostatnie dwa sezony - czytamy.

Silva oficjalnie zaprezentowany, Polacy mają nowego rywala

Takie ogłoszenie oznacza, że zarówno Kiwior, jak i Bednarek mają nowego konkurenta do gry na pozycji środkowego obrońcy. Legendarny defensor ostatnie dwa sezony spędził we Fluminense. W ciągu tych lat rozegrał tam 40 meczów. Wcześniej reprezentował barwy takich klubów jak Chelsea, Paris Saint-Germain czy AC Milan.

Najbliższe spotkanie FC Porto rozegra w poniedziałek w ramach rozgrywek ligowych. Tym razem rywalem będzie Alverca. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 19:45.

