Złe wieści dla Bednarka i Kiwiora. Porto sięgnęło po legendę, jest oficjalny komunikat

Paweł Nowak

Fantastyczne wejście do FC Porto po transferach zaliczył polski duet obrońców, Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Portugalski gigant z nimi w składzie jest liderem Liga Portugal oraz nieźle radzi sobie w europejskich pucharach. Co ciekawe, mimo to drużyna zdecydowała się wzmocnić formację obronną. Do klubu dołączył legendarny stoper, Thiago Silva. Wszystko ogłoszono w sobotnie popołudnie. Takie wieści mogą oznaczać zmianę w linii defensywnej.

Piłkarz w biało-niebieskiej koszulce FC Porto wyraża emocje podczas meczu, na pierwszym planie gestykuluje ręką, w żółtym okręgu dodatkowo uwydatniono innego piłkarza tej samej drużyny.
Jan Bednarek i Jakub Kiwior w FC Porto

Od dłuższego czasu chwaleni za swoją postawę w barwach FC Porto są Jan Bednarek i Jakub Kiwior. Polski duet obrońców trafił do portugalskiego giganta w minione lato i z miejsca zaczął grać razem w parze stoperów. Ostatnio jednak drugi z wymienionych podczas meczu pucharowego w 1/8 finału Pucharu Portugalii zaczął spotkanie na ławce i pojawił się na boisku na pozycji... lewego obrońcy. Jak tłumaczył wtedy Francesco Farioli zmiana ta była podyktowana kontuzją podstawowego lewego defensora, Francisco Moury.

- Kiwior grał tam wiele razy, udowodnił swoją wartość na kilku pozycjach. Jest inteligentny. Może grać na różnych pozycjach - powiedział cytowany przez sapo.pt.

    Inaczej za to prezentuje się sytuacja Jana Bednarka, który nawet w pucharowym starciu rozegrał pełne 90 minut i kolejny raz nie zawiódł swojej drużyny oraz trenera. 29-latek zdaje się być pewny swojego miejsca w podstawowym składzie.

    Co ciekawe, Porto mimo znakomitych wyników i dobrej postawie reprezentantów Polski zdecydowało się na wzmocnienie linii defensywnej. W sobotnie popołudnie oficjalnie potwierdzono pozyskanie Thiago Silvy, 41-letniego Brazylijczyka.

    - Thiago Silva to nowy nabytek FC Porto. Historyczny brazylijski obrońca wraca do Porto po zakończeniu kontraktu z Fluminense, gdzie grał przez ostatnie dwa sezony - czytamy.

    Silva oficjalnie zaprezentowany, Polacy mają nowego rywala

    Takie ogłoszenie oznacza, że zarówno Kiwior, jak i Bednarek mają nowego konkurenta do gry na pozycji środkowego obrońcy. Legendarny defensor ostatnie dwa sezony spędził we Fluminense. W ciągu tych lat rozegrał tam 40 meczów. Wcześniej reprezentował barwy takich klubów jak Chelsea, Paris Saint-Germain czy AC Milan.

    Najbliższe spotkanie FC Porto rozegra w poniedziałek w ramach rozgrywek ligowych. Tym razem rywalem będzie Alverca. Pierwszy gwizdek zaplanowany jest na godz. 19:45.

    Polsat Sport

    Bednarek i Kiwior znów na ustach wszystkich. Tak oceniono Polaków po meczu FC Porto - Malmo
    Piłkarz w niebieskiej koszulce z herbem klubu FC Porto wykonuje gest rękoma podczas meczu, tło rozmyte z widocznymi kibicami.
    Jan Bednarek w FC Porto

