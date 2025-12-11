Jagiellonia Białystok w ostatnich tygodniach w Lidze Konferencji Europy prezentowała się wręcz idealnie. Przed czwartkowym starciem z Rayo Vallecano na własnym boisku polska drużyna pozostawała bowiem niepokonana w tych rozgrywkach w tym sezonie. Wszystko zmieniło się jednak, gdy piłkarze "Jagi" zmierzyli się w hiszpańską drużyną. Emocjonujące spotkanie ostatecznie zakończyło się triumfem Rayo 2:1 i trzema punktami dla podopiecznych Inigo Pereza.

W Hiszpanii głośno o meczu Rayo z Jagiellonią. Zwracają uwagę na jedno

Tuż po zakończeniu czwartkowego meczu w hiszpańskich mediach zawrzało. Tamtejsze portale sportowe oraz eksperci przemówili jednym głosem i zgodnie stwierdzili, że choć Rayo opuszczą Polskę z trzema punktami, ich występ w Białymstoku pozostawił wiele do życzenia. W hiszpańskich relacjach dominuje jedno słowo: "cierpienie".

"To był trudny mecz, w którym drużyna Inigo Pereza nauczyła się cierpieć i mieć swoje chwile" - przekazali dziennikarze Mundo Deportivo, którzy podkreślili, że dla hiszpańskiego zespołu był to niezwykle ważny triumf na tym etapie rywalizacji.

"Cierpieli, wojowali i dzielnie walczyli, jak to w ich naturze. I w końcu świętowali. W Polsce drużyna Inigo Pereza odniosła znaczący zwycięstwo w Lidze Konferencji, zdobywając trzy kluczowe punkty, które podniosły ich aspiracje w europejskich rozgrywkach, tych, które budzą tak wielkie emocje w Vallecas" - czytamy na portalu "sport.es".

"Chociaż Rayo wygrał, ma wiele do poprawy" - przyznał krótko Jaime Mateos, cytowany przez portal "Marca".

Kolejny mecz Ligi Konferencji Europy czeka piłkarzy Jagiellonii Białystok jeszcze przed świętami. 18 grudnia podopieczni Adriana Siemieńca zmierzą się w Holandii z klubem AZ Alkmaar. Poczynania polskich drużyn w Lidze Konferencji Europy śledzić można na bieżąco na stronie Interii Sport.

