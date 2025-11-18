Obecnie trwająca kampania nie należy do wymarzonych dla Borussii Moenchengladbach. Popularne "Źrebaki" od początku sezonu znajdują się w dolnych rejonach tabeli, co zaowocowało rozstaniem z Gerardo Seoanem. Szkoleniowiec ten prowadził zespół od 2023 roku, lecz w końcu skończyła się do niego cierpliwość działaczy. Szwajcarsko-hiszpańskiego specjalistę zastąpił Eugen Polanski. Wielokrotny reprezentant Polski rzucił się na głęboką wodę, ale póki co radzi sobie przyzwoicie. Jego podopieczni wygrali dwa ostatnie spotkania, ponadto wiarę w drużynę odzyskują kibice.

Lepsze wyniki ekipy spowodowały, że działacze znaleźli się w kropce. Młody trener miał pracować z piłkarzami tylko przez chwilę, do momentu znalezienia następcy, jednak najwidoczniej zaimponował do tego stopnia, iż sytuacja zmieniła się o sto osiemdziesiąt stopni. W przestrzeni wirtualnej pojawiały się plotki związane z kontraktem do 2028 roku, o czym pisaliśmy zaledwie kilka dni temu. We wtorek zostały one potwierdzone. Na oficjalnej stronie internetowej Borussii Moenchengladbach opublikowano radosny dla sosnowiczanina komunikat.

Eugen Polanski odetchnął z ulgą. Podpisał kontrakt do 2028 roku

Najważniejsze osoby w klubie rzeczywiście zaproponowały mu wieloletnią umowę. "Eugen Polański, który na początku tego sezonu tymczasowo objął stanowisko trenera Borussii, został teraz na stałe mianowany trenerem klubu i podpisał kontrakt ważny do 2028 roku" - czytamy w oświadczeniu przedstawiciela Bundesligi. "Jesteśmy zachwyceni, że udało nam się dojść do porozumienia z Eugenem po otwartych i konstruktywnych rozmowach, nacechowanych wzajemnym uznaniem" - przyznał Rouven Schroeder, dyrektor sportowy Borussii.

Główny bohater także zwrócił się do kibiców. "Nigdy nie ukrywałem, co dla mnie znaczy zajmowanie tego stanowiska w klubie z mojego rodzinnego miasta. Bycie trenerem Borussii daje mi ogromną radość i napawa dumą. Świadomość, że mam wsparcie kadry zarządzającej klubu, jest dla mnie doskonałą motywacją i podkreśla pracę włożoną przez cały zespół" - powiedział przeszczęśliwy Eugen Polanski.

Teraz musi on udowodnić działaczom, iż warto było zaryzykować, podstawiając mu pod nos nowy kontrakt. Pierwsza okazja już 22 listopada, kiedy to "Źrebaki" udadzą się do Heidenheim.

