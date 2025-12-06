Harry Kane nie przestaje zachwycać. Hat-trick w hicie. Lewandowski już drży

Harry Kane przyszedł do Bayernu Monachium, żeby po roku tęsknoty za napastnikiem klasy światowej, w Monachium zapomnieli o rozstaniu z Robertem Lewandowskim. Niemiecki klub zapłacił za Anglika kwotę rzędu niespełna 100 milionów euro, co jest oczywiście klubowym rekordem.

Kane nie ukrywa, że ma wielki apetyt na najwybitniejszy z wszystkich niemieckich rekordów "Lewego". Mowa oczywiście o pobiciu wyczynu Polaka z sezonu 2020/2021, gdy Lewandowski w Bundeslidze strzelił aż 41 goli, zabierając rekord legendarnemu Gerdowi Mullerowi. Wydawało się, że wyczyn Polaka pozostanie praktycznie wieczny.

Kane z tempem na pobicie rekordu Lewandowskiego. Anglik imponuje

Harry Kane wszedł jednak w sezon 2025/2026 w takim stylu, który nie pozwala Lewandowskiemu "spać spokojnie". Anglik bez wątpienia jest jednym z faworytów do wygrania Złotej Piłki, a w kwestii tytułu króla strzelców Bundesligi właściwie nie ma wątpliwości, że powędruje on do Kane'a.

Angielski napastnik przed hitowym spotkaniem 13. serii gier z VFB Stuttgart miał na swoim koncie 14 strzelonych goli w 12 spotkaniach. Ten mecz nieco nieoczekiwanie rozpoczął na ławce. Na boisku pojawił się w 60. minucie przy wyniku 1:0 dla Bayernu. Celem było oczywiście przypieczętowanie wygranej.

Kane zrobił jednak zdecydowanie więcej. Już sześć minut po wejściu wpisał się na listę strzelców. 16 minut później Anglik skompletował dublet, wykorzystując rzut karny, a w 88. minucie dorzucił jeszcze trzeciego gola, strzelając trzeciego hat-tricka w tym sezonie. Jednocześnie ustalił wynik na 5:0.

To oznacza, że po trzynastu kolejkach Bundesligi Kane ma na swoim koncie już 17 strzelonych goli w rozgrywkach ligowych. Anglik na boisku w Bundeslidze spędził w tym sezonie dokładnie 1007 minut. Po przeliczeniu średniej wychodzi na to, że strzela gola średnio co 59 minut.

Gdyby utrzymał tempo i zagrał we wszystkich pozostałych meczach do końca sezonu, to zakończy rozgrywki z dorobkiem 44 goli i pobije rekord Roberta Lewandowskiego. "Lewy" w tamtym pamiętnym sezonie strzelał średnio co 60 minut, ale zagrał tylko w 29 spotkaniach. Po 13 kolejkach miał na swoim koncie dokładnie...17 goli.

Harry Kane regularnie bije w Bundeslidze kolejne rekordy strzeleckie należące do Roberta Lewandowskiego LUKAS BARTH-TUTTAS / AFP / URBANANDSPORT / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Robert Lewandowski zdobył gola przeciwko swojej byłej drużynie, Bayernowi i okazał stonowaną reakcję na ten fakt. Tego samego wieczora przed okazywaniem radości nie musiał się jednak wstrzymywać inny superstrzelec, Erling Haaland Urbanandsport / NurPhoto / NurPhoto via AFP - Oli SCARFF / AFP AFP

Robert Lewandowski i Harry Kane Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto / NurPhoto via AFP - LUKAS BARTH-TUTTAS / AFP AFP