Marianna Schreiber grzmi po słowach Wojewódzkiego na jej temat. "Bezczelne"

Marianna Schreiber od kilku lat pozostaje jedną z najbardziej komentowanych postaci polskiego show-biznesu. Szeroka publiczność poznała ją jako celebrytkę i aktywistkę, a w 2023 roku zaskoczyła wszystkich, debiutując w MMA. Ta decyzja nie przypadła do gustu jej ówczesnemu mężowi, politykowi Łukaszowi Schreiberowi, co stało się jednym z elementów narastającego konfliktu. Po rozstaniu Marianna nie ukrywała, że szuka szczęścia u boku innych mężczyzn, jednak jej kolejne relacje wywoływały lawinę komentarzy.

Związek z Przemysławem Czarneckim zakończył się wyjątkowo burzliwie - w mediach pojawiały się wzajemne oskarżenia, a ich rozstanie stało się tematem dnia. Gdy wydawało się, że Piotr Korczaroski będzie dla niej stabilnym partnerem, także ta relacja nie przetrwała próby czasu.

Kuba Wojewódzki zakpił z Marianny Schreiber. Musiała odpowiedzieć

Po kolejnym rozstaniu celebrytka znalazła się w ogniu ciętego humoru Kuby Wojewódzkiego. Dziennikarz nawiązał do internetowych zakładów bukmacherskich dotyczących tego, czy znajdzie nowego partnera do końca roku. "Marianna Schreiber rozstała się ze swoim partnerem. Bukmacherzy dają jej 35 proc. szans na nowego partnera do końca roku. Różne są rodzaje zakładów, w tym przypadku stawiałbym na zakłady wielokrotne" - skomentował.

To nie pierwszy raz, gdy w swojej rubryce w "Polityce" drwił z Marianny - wcześniej potrafił żartować zarówno z jej wyglądu, jak i relacji, ironizując choćby o "białym związku" z Przemysławem Czarneckim. 33-latka nie komentowała jednak zaczepek ze strony dziennikarza.

Tym razem jednak Schreiber postanowiła odpowiedzieć. W rozmowie z portalem Kozaczek ostro skomentowała zaczepki, zaznaczając, że "wieczny kawaler" Wojewódzki ma na koncie długą listę partnerek, a mimo to to właśnie ona jest oceniana zdecydowanie surowiej. Celebrytka podkreśliła, że jej nazwisko stało się łatwym celem do żartów, przywołując nawet sytuację ze skoków narciarskich, gdzie jeden z komentatorów porównał niestabilność warunków do jej związków.

"To bezczelne, bo Kuba Wojewódzki sam miał miliony partnerek. To świetny przykład na to, jak mężczyzna może wszystko, a kobieta nie" - stwierdziła, dając jasno do zrozumienia, że nie zamierza milczeć wobec podwójnych standardów.

Marianna Schreiber i Piotr Korczarowski AKPA AKPA

Marianna Schreiber VIPHOTO/East News East News

Kuba Wojewódzki Karol Makurat East News