Wielkie wydarzenie tuż po meczu Polska - Holandia. "Potencjał jest ogromny"

To największa inicjatywa piłkarska w Polsce, skierowana do dziewcząt i chłopców w trzech kategoriach wiekowych: U-13, U-14 i U-15. W tegorocznej edycji udział bierze kilka tysięcy drużyn z całego kraju.

Młodzi zawodnicy przeszli przez cztery etapy rywalizacji: lokalne, regionalne, wojewódzkie i makroregionalne finały. W ten sposób wyłonione zostaną zespoły, które w sobotę zmierzą się w finałach na Stadionie Narodowym.

Etapy wojewódzkie i makroregionalne pokazały, jak ogromny potencjał drzemie w młodych zawodnikach z całej Polski. Ich pasja, determinacja i energia udowadniają, że polska piłka nożna ma z czego czerpać, jeśli chodzi o młode sportowe talenty

Finałowe mecze "Z Orlika na Stadion" na Stadionie Narodowym

Wstęp na sobotnie finałowe mecze "Z Orlika na Stadion" jest darmowy, ale wcześniej należy pobrać specjalny bilet. Na kibiców czekać będą różne atrakcje, m.in. koncert zespołu Teenz, spotkania z ambasadorami projektu, konkursy oraz strefy rodzinne.

Z kolei zwyciężczynie i zwycięzcy wielkiego finału na PGE Narodowym wezmą udział w zgrupowaniu w Barcelonie, gdzie odbędą profesjonalne treningi, spotkają się z hiszpańskimi trenerami i odwiedzą najważniejsze obiekty piłkarskie stolicy Katalonii.

- "Z Orlika na Stadion" to największy w Polsce projekt piłkarski dla dzieci i młodzieży. Jego celem jest promocja aktywności fizycznej, rozwój sportowych pasji i nauka zasad fair play. Program daje młodym zawodnikom możliwość przejścia pełnej sportowej drogi - od lokalnych boisk po murawę PGE Narodowego. Już wkrótce młodzi piłkarze i piłkarki z całego kraju zagrają na tej samej murawie, po której dzień wcześniej rywalizują reprezentanci Polski i Holandii w meczu kończącym eliminacje do Mistrzostw Świata 2026 - zachęcają organizatorzy.

Carlos Alcaraz - Taylor Fritz. Skrót meczu Polsat Sport

Stadion Narodowy Mateusz Wlodarczyk AFP

Robert Lewandowski Beata Zawrzel/REPORTER East News

Stadion Narodowy PIOTR KUCZA/FOTOPYK Newspix.pl