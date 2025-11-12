Partner merytoryczny: Eleven Sports

Wielkie wydarzenie tuż po meczu Polska - Holandia. "Potencjał jest ogromny"

Piotr Jawor

Kilkanaście godzin po meczu Polska - Holandia, na murawę Stadionu Narodowego wybiegną najzdolniejsi młodzi piłkarze i piłkarki. To właśnie w takich okolicznościach zostaną rozegrane finałowe mecze ogólnopolskiego turnieju "Z Orlika na Stadion".

Dzień po meczu Polska - Holandia młodzi piłkarze będą biegali po tej samej murawie co Robert Lewandowski
Dzień po meczu Polska - Holandia młodzi piłkarze będą biegali po tej samej murawie co Robert LewandowskiArtur KraszewskiNewspix.pl

To największa inicjatywa piłkarska w Polsce, skierowana do dziewcząt i chłopców w trzech kategoriach wiekowych: U-13, U-14 i U-15. W tegorocznej edycji udział bierze kilka tysięcy drużyn z całego kraju.

Młodzi zawodnicy przeszli przez cztery etapy rywalizacji: lokalne, regionalne, wojewódzkie i makroregionalne finały. W ten sposób wyłonione zostaną zespoły, które w sobotę zmierzą się w finałach na Stadionie Narodowym.

Etapy wojewódzkie i makroregionalne pokazały, jak ogromny potencjał drzemie w młodych zawodnikach z całej Polski. Ich pasja, determinacja i energia udowadniają, że polska piłka nożna ma z czego czerpać, jeśli chodzi o młode sportowe talenty
podkreślają organizatorzy.

Finałowe mecze "Z Orlika na Stadion" na Stadionie Narodowym

Wstęp na sobotnie finałowe mecze "Z Orlika na Stadion" jest darmowy, ale wcześniej należy pobrać specjalny bilet. Na kibiców czekać będą różne atrakcje, m.in. koncert zespołu Teenz, spotkania z ambasadorami projektu, konkursy oraz strefy rodzinne.

Z kolei zwyciężczynie i zwycięzcy wielkiego finału na PGE Narodowym wezmą udział w zgrupowaniu w Barcelonie, gdzie odbędą profesjonalne treningi, spotkają się z hiszpańskimi trenerami i odwiedzą najważniejsze obiekty piłkarskie stolicy Katalonii.

- "Z Orlika na Stadion" to największy w Polsce projekt piłkarski dla dzieci i młodzieży. Jego celem jest promocja aktywności fizycznej, rozwój sportowych pasji i nauka zasad fair play. Program daje młodym zawodnikom możliwość przejścia pełnej sportowej drogi - od lokalnych boisk po murawę PGE Narodowego. Już wkrótce młodzi piłkarze i piłkarki z całego kraju zagrają na tej samej murawie, po której dzień wcześniej rywalizują reprezentanci Polski i Holandii w meczu kończącym eliminacje do Mistrzostw Świata 2026 - zachęcają organizatorzy.

Tłum kibiców na stadionie ubranego w czerwono-białe barwy, trzymających nad głowami szaliki z napisem Polska, atmosfera wspólnego wsparcia i entuzjazmu sportowego.
Stadion NarodowyMateusz WlodarczykAFP
Mężczyzna o poważnym wyrazie twarzy siedzi na ławce rezerwowych, ubrany w sportową kurtkę, na tle tablicy z logotypami sponsorów.
Robert LewandowskiBeata Zawrzel/REPORTEREast News
Tłum kibiców w jednym z sektorów stadionu przygotował efektowną oprawę z dużym transparentem przedstawiającym czarne dłonie trzymające czaszkę, czemu towarzyszą kolorowe race w tle. Na murawie odbywa się mecz piłki nożnej z widocznymi zawodnikami i bra...
Stadion NarodowyPIOTR KUCZA/FOTOPYKNewspix.pl

