Klęska FC Porto, pożegnali marzenia o pucharze. Bednarek i Kiwior mogli się tylko przyglądać

Paweł Czechowski

FC Porto jak dotychczas przeważnie zaliczało bardzo dobry sezon na różnych frontach swych zmagań, gdy na początku grudnia pojawił się pewien niechlubny wyjątek - "Smoki" bowiem błyskawicznie pożegnały się z Pucharem Ligi, ulegając niespodziewanie Vitorii Guimaraes. Klęsce tej przyglądali się z ławki rezerwowych Jan Bednarek oraz Jakub Kiwior.

Trzech piłkarzy drużyny FC Porto w biało-niebieskich strojach stoi na boisku klaskając, trzymają w rękach plastikowe butelki z wodą, tło rozmyte z innymi osobami.
Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Pablo Rosario (zdj. archiwalne)DeFodi ImagesGetty Images

FC Porto obrało od początku sezonu 2025/2026 zdecydowany kurs na mistrzostwo - w rozgrywkach krajowej ligi po 12 meczach "Smoki" mają na swym koncie... 11 zwycięstw i jeden remis.

Równie dobrze idzie im również w Pucharze Portugalii, w którym zdołali oni już wyeliminować dwóch rywali, w Lidze Europy zaś ich rezultaty są nieco bardziej wymieszane, ale wciąż przeważają tu zwycięstwa. O prawdziwej klapie można jednak już mówić w przypadku Pucharu Ligi...

FC Porto pożegnało się z marzeniami o Pucharze Ligi. Bednarek i Kiwior tym razem na bocznym torze

Podopieczni Francesco Farioliego w czwartkowy wieczór zainaugurowali swoje występy w tej rywalizacji na poziomie ćwierćfinału i natychmiastowo pożegnali się z rozgrywkami, ulegając niespodziewanie 1:3 Vitorii Guimaraes.

Spotkanie rozpoczęło się dla "Os Dragoes" wręcz wyśmienicie - wynik otworzył już w 8. minucie Gabriel Veiga, natomiast potem wszystko się posypało - a rywale dwa z trzech trafień zdobyli po... rzutach karnych.

Trzeba jednak uczciwie przyznać, że Porto nie wystawiło pierwszego garnituru do tego spotkania - a z ławki rezerwowych nie podnieśli się m.in. dwaj reprezentanci Polski, Jan Bednarek i Jakub Kiwior, którzy mogli jedynie bezradnie patrzeć, jak kwestia awansu wymyka się im kolegom z rąk.

FC Porto wraca do gry w lidze. Przed nim rywal z dołu tabeli

FCP swój kolejny mecz rozegra już w portugalskiej ekstraklasie, mierząc się z Tondelą dokładnie 7 grudnia o godz. 21.30. Mowa tu oponentach ze strefy spadkowej, więc - przynajmniej w teorii - będzie to dogodna szansa na powrót na zwycięską ścieżkę.

Piłkarz w niebieskiej koszulce z herbem klubu FC Porto wykonuje gest rękoma podczas meczu, tło rozmyte z widocznymi kibicami.
Jan Bednarek w FC PortoMATTHIEU MIRVILLEAFP
Mężczyzna w kurtce sportowej siedzący na niebieskim fotelu stadionowym, w tle widoczne tablice z logotypami sponsorów i kolorowa ścianka reklamowa.
Jan BednarekGrzegorz Wajda/REPORTER East News
Jakub Kiwior
Jakub KiwiorPiotr Matusewicz / Piotr Matusewicz / DPPI via AFPAFP
